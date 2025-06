Ulla Podnar – samozavest, ki se zašije v vsak šiv

Nadobudna oblikovalka iz Škofje Loke Ulla Podnar v središče ne postavlja obleke, temveč žensko. Njeno držo. Njen pogled. Njen trenutek, v katerem se počuti udobno in močno. Zato njeni kosi niso nikoli samo lepi. So premišljeno zasnovani, ročno izdelani in namenjeni tistemu edinstvenemu občutku, ki nas prevzame, ko si rečemo: »To sem jaz.« Že pri štiriindvajsetih letih je postavila prepoznaven pečat na slovensko modno prizorišče, ne le kot oblikovalka, ampak kot pripovedovalka zgodb skozi tkanine, kroje in teksture. V svetu, polnem ponaredkov in hitrih odločitev, Ulla ostaja svetel opomnik, da moda ni le videz, ampak vizija – in pogum, da ji slediš do zadnjega šiva.

Ideja o lastni modni znamki se je začela rojevati v trenutku, ko je začutila frustracijo nad mankom tistega, kar si je jasno predstavljala v glavi, a nikjer ni mogla najti. »Vedno me je spravljalo ob živce, ko sem si v glavi nekaj jasno predstavljala – potem pa tega preprosto nisem našla v nobeni trgovini. Recimo: turkizna obleka, brez rokavov, z V-izrezom, bombažna … in seveda je nisem našla. In tam se je vse začelo. Danes lahko ustvarim čisto vse, kar si zamislim – in prav v tem je zame čar modnega oblikovanja,« mi zaupa, ko se dobiva pri znameniti Plečnikovi trafiki v središču Ljubljane, kjer najdete njene modne kose.

Osebni pristop pri vsakem modelu

Ko Ulla razlaga o svoji blagovni znamki Ullala, je v njenem glasu mirna odločnost – ton ustvarjalke, ki ne sledi modi, ampak z njo misli, se z njo igra in jo po svoje postavlja. »Ullala je beseda, ki jo izrečeš, ko želiš nekoga opisati kot šik – in prav to želim, da sporočajo moje kopalke: eleganco, prestiž, moč in nekaj drugačnega. Ullala je moj podpis. Lahkotna, igriva beseda z drznim podtonom – tako kot moj pogled na modo. Vsebuje mojo energijo, moj značaj in mojo vero v to, da samozavest ni nekaj, kar si nadeneš, ampak nekaj, kar že nosiš v sebi.« Zadnja kolekcija, ki jo je lani predstavila na LJFW – Ljubljana Fashion Week, je nastala kot njen zaključni projekt na fakulteti za dizajn. »Rekla sem si: zdaj bom naredila nekaj, česar mogoče pozneje v življenju ne bom več. Spustila sem vse okvirje in ustvarila nekaj, kar presega pričakovano. Najprej sem si izbrala temo – športna oprema, barve iz 70, let – in jo povezala z elegantnimi, ženstvenimi kroji. Nato sem začela iskati materiale: stare trenirke, rokavice, ostanke tekstila … jih parala, rezala, sestavljala in jim dala povsem novo življenje.«

Vsaka njena kolekcija ima svojo pripoved in premišljen koncept. »Pogosto me navdušenje prehiti – še preden je končna ideja postavljena, že sedim za šivalnim strojem. Ustvarjam intuitivno, a se med delom ves čas vračam k začetnemu navdihu in skicam. Seveda vse ideje ne zaživijo točno tako, kot sem si jih zamislila. A ker šivam sama, lahko probleme sproti rešujem. Verjamem, da se da vse zašiti – le najti moraš pravi način.«

Verjamem, da se da vse zašiti – le najti moraš pravi način.

Ni naključje, da so prav kopalke postale njen zaščitni znak. »Kopalke predstavljajo poletje, brezskrbnost, veselje in dobro energijo – in to sem v bistvu jaz. Mislim, da je ključen tisti trenutek, ko jih oblečeš in jih nočeš več sleči.« Njihova posebnost je v detajlih. »Vsak kroj je natančno razdelan: stisnejo tam, kjer podpirajo, in popustijo tam, kjer telo potrebuje svobodo. Oblikovane so z mislijo na konkretne tipe postav – ne obstaja »ena rešitev za vse«. Če ti model ne sede popolno, ga lahko tudi prilagodim po tvojem telesu. Ta osebni pristop je ena od stvari, ki Ullala loči od množice. Poleg tega je celoten paket dodelan na visoki ravni: od kakovostnih materialov in prefinjenih barvnih kombinacij do predstavitve. Vse s ciljem, da se ženska v njih počuti elegantno in samozavestno.«

Sodobna ženska je vse, kar želi biti

Ko Ulla govori o kopalkah, ne govori o kosu tkanine. Govori o občutku. O trenutku, ko ženska na terasi nad morjem sede na sonce in začuti, da je prav taka, kot želi biti. Sama kopalke pogosto nosi tudi čez dan, z jakno ali plaščem, in takšno igrivo plastenje predlaga tudi drugim: »Izberite kroj, ki vam res pristaja in v katerem se počutite močne. Na plaži jih lahko kombinirate s kratkimi hlačami ali lahkim pregrinjalom. Če jih želite nositi kot top, bodite pozorne na celoten styling – naj izgleda, kot da so kopalke tam z namenom, ne po naključju. Z malo premišljenosti lahko postanejo najbolj izstopajoč kos v vašem outfitu.«

Najbolj priljubljen model pri strankah ostaja že skoraj kultni 40-in-1. »Nastal je že v prvi kolekciji – kopalke, ki jih lahko zavežeš na več kot 40 načinov. Zaradi njihove priljubljenosti sem pozneje ustvarila tudi dvodelno različico, ki je prav tako zelo iskana.« Sledi Amelie, ki je v kratkem času postal prodajna uspešnica. »Enodelni model ima vse, kar si ženska zaželi: črno osnovo, eleganten bel detajl ob dekolteju in subtilne bele naramnice. Je prefinjen, ženstven in varna izbira za različne postave – tudi za večje ali manj simetrične prsi ter postave, ki niso nujno atletske.«

Barvna paleta vsake sezone pri njej trendom ne sledi slepo. »Črno-bela kombinacija je že tri sezone stalnica – elegantna, brezčasna in vedno šik. Letos sem vključila barve, ki nosijo karakter in nostalgijo: oranžno-zeleno paleto iz 70., roza-modro iz 80., tudi drzno royal modro in samozavestno ferrari rdečo.« Kontrast med športom in eleganco je postal njen zaščitni koncept – tudi na modni brvi. »Moj vsakdanji slog je dialog dveh svetov: elegance in športnosti. To me definira. Sem športna duša, ki se rada lepo uredi. Ta kontrast me navdihuje in iz tega je nastala kolekcija. Mislim, da se sodobna ženska ne definira z enim slogom – je vse, kar želi biti.« Tudi zato idealna Ullala ženska po njenem ni modna ikona, temveč tista, ki se ima rada. »Zna lepo poskrbeti zase – ne le navzven, ampak tudi znotraj. Ima svoj karakter in svoje mnenje. Ne potrebuje potrditve, da bi zasijala. Obenem pa ostaja prijazna, zvesta sebi in drugim.«

Zvesta svoji viziji

Mlada Ulla je za vse sama: oblikuje, šiva in vodi blagovno znamko, zato pogosto lovi ravnotežje med umetniško svobodo in poslovnim svetom. »Ne bom lagala – poslovni svet in umetniška svoboda sta si popolnoma nasprotna. Moja ustvarjalnost pogosto trpi zaradi finančnih, podjetniških in marketinških omejitev. A kljub temu si prizadevam, da kolekcije ostanejo avtentične, posebne in ne serijsko kapitalistične.« Zaveda se pritiskov hitro spreminjajoče se mode, a ostaja zvesta svojemu tempu in viziji. »Ullala je 70 % mojega življenja, in to počnem z res veliko ljubezni. Javnost pričakuje novosti, Instagram vsebino, sveže modele – jaz pa dam vse od sebe, kolikor mi dopušča dan, ampak ob tem res uživam.«

Poslovni svet in umetniška svoboda sta si popolnoma nasprotna.

Trendi so ji znani, a njena pot je samosvoja. »Vsekakor moraš poznati trende. Ampak mislim, da mora imeti blagovna znamka svojo jasno vizijo, karakter in stil ter mu ostati zvesta – tudi ko nastopijo drugačni trendi. Če bi sledila vsakemu, bi bila danes elegantna, jutri vulgarna, pojutrišnjem basic, in tega ne želim za Ullala.« Navdih črpa iz telesa v gibanju. »Ko mi zmanjka navdiha, grem teč, plezat ali trenirat – in takoj vem, kaj je moj naslednji korak. V osnovi pa me navdihujejo 70., 80. in 90. leta – po mojem mnenju je bila takrat moda na vrhuncu, preden sta jo preplavila kapitalizem in hitra moda. Moji kroji in barvne kombinacije pogosto izhajajo prav iz tega obdobja.«

Če bi se lahko obrnila k mlajši sebi, tisti, ki je še sanjala o svoji modni znamki, bi ji rekla le: »Ostani zvesta sebi. Sledi svojemu občutku – tudi takrat ali še posebno takrat, ko ti vsi okoli tebe pravijo drugače. Veliko ljudi mi je svetovalo, naj se raje zaposlim nekje na varnem, naj samo študiram … celo zaprem znamko. Ampak jih nisem poslušala. In danes vem, da je bila to prava odločitev. Ustvariti nekaj iz nič, brez večjih sredstev in z ogromno predanosti je v modi skoraj nemogoče – ker je to drag in zahteven svet. A ravno zato je občutek, ko ti uspe, še toliko bolj poseben.« Tudi zato je njeno vodilo, ki jo vodi skozi ustvarjanje, preprosto in močno: »Nihče ni ti. Če čutiš, da si želiš nekaj drugačnega kot večina, si ustvari svoje življenje – po svojih pravilih.« V svetu, preplavljenem s ponavljanjem in instant estetiko, je iskrena avtorska vizija morda ena najredkejših in najdragocenejših stvari. Ulla Podnar to ve – in zato vztraja.