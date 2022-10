Ujel največjega slovenskega soma

Kljub že nekoliko meglenim jutrom sta se minule dni v lov na kapitalca podala prijatelja iz Ribiške družine Celje, 40-letni Robert Brezlan iz Šmartnega v Rožni dolini in osem let starejši Rudolf Pavlin, Korošec iz Ljubljane ter trener najboljše slovenske boksarke Eme Kozin. Strastna ribiča rada namakata trnek v Slivniškem jezeru v bližini Gorice pri Slivnici (občina Šentjur), saj je tam veliko trofejnih somov. Tokrat se je sreča nasmehnila Robertu, saj je ugriznil som velikan, zelo verjetno največji, kar so jih kdaj ujeli v naših vodah. Žal uradne statistike nihče ne vodi, a ko gre za poročanj...