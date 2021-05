Učiteljica dijakinjam zbrisala dekolteje

Še en popravek preveč razkritega oprsja

FOTO: TWITTER

Fantje so bili pa kar v kopalkah.

FOTO: TWITTER

Zapeti do vratu! V kodeksu o oblačenju dijakov v okrožju St. John je med drugim zapisano, da morajo dijakinje nositi majice in srajce, ki pokrivajo ramena. Njihova oblačila ne smejo biti izzivalna ali vznemirjujoča. Prav tako niso dovoljeni pretirano ličenje in ekstremne pričeske. Ker nekateri niso spoštovali kodeksa, so letos v enem samem dnevu opozorili kar 31 dijakov, večinoma 15- in 16-letnice. Oblačila so si morala zapeti do vratu, in to ob prisotnosti učiteljev, da niso kazale golih ramen in naramnic modrca.

Srednja šola Bertram Trail blizu Jacksonvilla v ameriški zvezni državi Florida se je zaradi strogih pravil oblačenja znašla na naslovnicah ameriških in evropskih medijev. V letnem zborniku so namreč s pomočjo računalniške aplikacije popravili fotografije kar 80 dijakinj, za katere je učiteljica urednica menila, da kažejo preveč kože. S pomočjo računalniškega programa so popravili podobo preveč razgaljenih deklet.Retuširanje je sprožilo veliko negativnih odzivov, predstavniki šole pa so hiteli pojasnjevati, da so fotografije obdelovali zato, da bi bila dekleta na njih »oblečena« v skladu s predpisanim kodeksom, ki zapoveduje umirjenost. Toda po drugi strani so v zborniku zadnjega letnika pustili fotografije dijakov, ki pozirajo v kopalkah in kratkih hlačah brez majic. Zakaj niste popravili še teh, se sprašujejo kritiki, saj tudi fantje niso bili oblečeni v skladu s šolskim kodeksom. Šolo so zato obsodili seksizma in nepooblaščenega popravljanja fotografij. Kot so poudarili nekateri dijaki na ameriški televizijski mreži CBS, se je urednici letnega almanaha že malce drznejši dekolte zdel preveč izzivalen in nemoralen, niso pa je motili skoraj goli fantje v kopalkah.Šolske oblasti so v izjavi za medije zapisale, da je bila v preteklosti njihova politika takšna, da fotografij dijakov in dijakinj, ki niso bili oblečeni v skladu s kodeksom, sploh niso objavljali, letos pa so se odločili za rahle popravke, da so lahko v knjigi objavili prav vse dijake. A ker se kritike na račun šole, v katero hodi približno 2500 dijakov, niso pomirile, so staršem tistih, katerih fotografije so popravili, ponudili po 100 dolarjev odškodnine.To je še dodatno vzbudilo pozornost medijev in javnosti ter dodobra razburilo starše. Mama enega od dijakov je za BBC izjavila, da so popravki tako slabi, da so nekatere fotografije postale tarča posmeha v lokalnem okolju in še zlasti na družabnih omrežjih. Starši zato zahtevajo opravičilo in izdajo novega zbornika z originalnimi fotografijami otrok. Seveda pa ni malo tistih, ki branijo početje šole. Zbornik pač ni modna revija, pravijo.