Turno smučanje predstavlja neskončni užitek v gorah, a vedno naj ga spremlja varnost

Turno smučanje je najbolj razvito v Alpah, predvsem v Franciji, Švici, Avstriji in Italiji, pa tudi v Skandinaviji. Za manj izkušene smučarje, ki marca načrtujejo turo, je ključno izbrati varno in nezahtevno pot z nizkim plazovnim tveganjem ter spremljati vremensko in snežno napoved. Pomembna je ustrezna oprema, vključno z lavinskim trojčkom, toplimi oblačili in sončno zaščito.

Lavinski trojček je osnovna varnostna oprema za turno smučanje in gibanje v gorah pozimi. Sestavljajo ga žolna, sonda in lopata, ki so ključni pri iskanju in reševanju zasutih v snežnem plazu. Žolna (lavinski oddajnik-sprejemnik) je elektronska naprava, ki ves čas oddaja radijski signal. Če kdo ostane ujet pod plazom, ostali v skupini preklopijo žolne na iskalni način in s sledenjem signala določijo približno lokacijo ponesrečenca. Sonda je dolga, zložljiva palica (običajno dolžine od 240 do 320 cm), s katero natančno določimo globino in lokacijo zasutega, potem ko ga zaznamo z žolno. Omogoča hitro in učinkovito iskanje pod snegom. Lahka, a močna lopata iz aluminija ali kompozitnih materialov se uporablja za izkopavanje ponesrečenca izpod snega. Hitrost reševanja je ključna, saj možnosti preživetja močno upadejo po 15 minutah pod snegom.

Lavinska oprema je nujna. FOTO: Dejan Javornik

Lahka in zračna

Oblačila za spomladansko turno smučanje morajo biti lahka, zračna in vsestranska, saj se temperature čez dan lahko hitro spreminjajo. Glavni cilj je ohranjanje udobja med fizičnim naporom in zaščita pred spremenljivimi vremenskimi razmerami. Osnovni sloj naj bo iz sintetičnih ali merino volnenih materialov, ki dobro dihajo in hitro odvajajo vlago. To bo preprečilo prekomerno potenje in ohranilo telo suho. Sledi toplotni sloj: tanjši flis ali lahka jakna, ki omogoča dihanje in izolacijo, sta idealna za prehode med temperaturami. Pozimi ga lahko kombiniramo z debelejšimi oblačili, spomladi pogosto zadostuje le en tanek sloj. Zunanji sloj predstavlja nepremočljiva vetrovka, običajno iz lahkih in elastičnih materialov, ki omogočajo gibanje. Pomembno je, da je jakna zračna, saj se pri naporu hitro ogrejemo. Hlače naj bodo lahke, a robustne, in dovolj elastične za neovirano gibanje. Lahko izberete nepremočljive in odporne proti vetru.

Oblačila za spomladansko turno smučanje morajo biti lahka in vsestranska. FOTO: Getty Images

Turne smuči in smučarski čevlji morajo biti lahki in toplotno izolirani, da nudijo podporo in udobje med dolgotrajnimi vzponi. Čelada je priporočljiva zaradi varnosti, predvsem pri spustu. Tudi sončna očala, krema z zaščitnim faktorjem in rokavice (lahke, a zaščitne) so nujni.

Vso opremo je seveda treba znati pravilno uporabljati, zato so priporočljive redne vaje iskanja in reševanja v primeru plazu. Za manj izkušene je priporočljivo iti v avanturo s spremljevalcem ali vodnikom, začeti zgodaj zjutraj zaradi stabilnejšega snega, idealno pa je, če se udeležite tečaja turnega smučanja.