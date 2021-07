Turistični boni tudi v smeti

Ali ste lanske turistične bone v vrednosti 200 evrov že izkoristili?

50 % Ne še.

31 % Da.

12 % Delno.

7 % Ne bom jih izkoristil/a.

Boste neizkoriščene lanske kombinirali z novimi?

44 % Da.

34 % Ne.

22 % Ne vem.

Zakaj boste porabili večino vrednosti novega bona?

47 % Za turistične namestitve.

19 % Ne vem še.

16 % Za obisk restavracij.

7 % Za nakup šolskih potrebščin ali knjig.

6 % Ne bom jih porabil/a.

3 % Za športno vadbo oziroma obisk športnih prireditev.

2 % Za obisk kulturnih dogodkov.

Od minulega petka so prebivalcem Slovenije na voljo novi boni, ki jih bodo lahko do konca leta uporabili v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Polnoletnim državljanom pripada, kakor je znano, 100 evrov, mladoletnim pa 50. Postopek unovčitve bo zelo podoben unovčitvi lanskih turističnih bonov. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in predala osebni dokument ponudniku, ta pa bo ustrezno vrednost bona rezerviral v Fursovem sistemu. Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku.Bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. Skupno so sicer vredni 192,2 milijona evrov. Po tokratni anketi portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic bo možnost kombiniranja izkoristilo 44 odstotkov anketirancev, in to predvsem za turistične namestitve (47 odstotkov). Ker se bo čez dober mesec začel pouk, si bo sedem odstotkov vprašancev z novim bonom olajšalo nakup šolskih potrebščin. Ob tem pa kar polovica še ni izkoristila niti lanskih turističnih bonov v vrednosti 200 evrov, za katere je država namenila 345 milijonov evrov. Sedem odstotkov jih tega niti ne namerava.