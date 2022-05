Gašper Seljak je bil še nedavno pevec Ansambla Lun'ca. Edini Gorenjec med Štajerci, doma je namreč iz Preddvora, drugi člani pa so bili iz Šentjurja in okolice, pa se je v začetku letošnjega leta odločil, da bo ljudi s svoji glasom in harmoniko zabaval kar sam. Vedno nasmejanega Gorenjca Gašperja Seljaka smo si mnogi najbolj zapomnili po valčku z naslovom Čudežni deček, s katerim se je Ansambel Lun'ca predstavil na lanskem 51. Ptujskem festivalu. A ta valček je poseben, ker je Seljak v njem, skupaj s pevko Ano Šket, prepeval o svojem življenju in težkih zdravstvenih preizkušnjah, te j...