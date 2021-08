Tudi življenja Romov štejejo

Mediji so pred dnevi poročali, kolikšno kazen je sodnik v ameriškem Minneapolisu prisodil belopoltemu policistu Dereku Chauvinu, ki je s klečanjem na vratu temnopoltega Georgea Floyda povzročil njegovo smrt med aretacijo. Zaradi surovega posredovanja so se po Ameriki zvrstili številni protesti. Gibanje proti rasnim predsodkom v ameriški policiji, znano tudi pod imenom Življenja temnopoltih so pomembna (Black Lives Matter), je bilo še pred Floydovo aretacijo že kar razširjeno po ZDA, po tragediji pa je razvilo vso moč. Deček v središču Zagreba poskuša z igranjem harmonike kaj zaslužiti. FOTO: N...