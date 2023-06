Tudi vi povsod videvate pikapolonice?

Živali imajo najrazličnejše zgodovinske in duhovne pomene, in če nenehno videvate eno žival, se lahko vprašate, ali je to znak iz vesolja, da se nekaj dogaja. No, če nenehno opažate pikapolonice, to seveda vzemite kot dober znak.

Kaj simbolizira?

Pikapolonice naj bi simbolizirale vse, od zaščite do odpornosti in sreče. Najdemo jih po vsem svetu in že dolgo je znano, da ščitijo pridelke zaradi nagnjenosti k uživanju žužkov, ki so škodljivi za rastline. Ime lady bug so skovali evropski kmetje, ki so molili k devici Mariji, ker so škodljivci začeli jesti njihove pridelke. Potem pa so prišle pikapolonice in iztrebile vsiljive žuželke, zato so jih kmetje poimenovali hrošč naše gospe, kar je bilo sčasoma skrajšano v hrošč gospe, pri nas pa ji rečemo pikapolonica.

Duhovni pomen

Pikapolonica ima veliko različnih pomenov.

Če jih imate na svoji zemlji, lahko stavite, da pomagajo ohranjati vaše rastline žive in zdrave. Seveda so tudi znak sreče, in če ena pristane na tebi, se reče, da je to poljub sreče.

Ko spomladi pride toplejše vreme, se pojavijo tudi one, zato veljajo za znak plodnosti in ponovnega rojstva.

Močno so povezane z zaščito in kmetje jih imajo od nekdaj radi. Ker odganjajo plenilce z drugih rastlin, veljajo za zaščitnice in oživljavke.

Če kar naprej videvate pikapolonice, vi pa iščete ljubezen, je to dober znak. Poleg povezav s plodnostjo in preporodom so lahko tudi znak prave ljubezni, ne glede na to, ali ste pravkar srečali svojo ali pa nekdo nov prihaja k vam.

Zaradi številnih življenjskih obdobij in sposobnosti, da preidejo iz zimskega spanja po dolgi zimi počivanja, so tudi znak prilagodljivosti, odpornosti in celo preobrazbe.

Kaj narediti

FOTO: Getty images/iStockphoto

Kadar pogosto videvate pikapolonice, je pomembno ugotoviti, kakšno je to sporočilo za vas. Če jih vidite sami, gre za osebno sporočilo, če pa se pojavljajo okoli skupine ljudi, je to skupno sporočilo. Njegovo razumevanje je odvisno od konteksta, v katerem ste videli pikapolonico, kaj se je takrat dogajalo v vašem življenju in celo o čem ste razmišljali ali govorili v trenutku, ko se je pojavila. Morda ste bili izčrpani zaradi hladnega in neprijetnega vremena, vendar se končno začenjajo kazati znaki pomladi. V tem primeru vam lahko da pogled nanjo malo spodbude, da izkoristite to njeno vzdržljivost in stopite toplejšim dnevom naproti. Morda ste pravkar spoznali nekoga novega, ki vam je bil res všeč, nekaj trenutkov zatem pa pikapolonica ali dve pristaneta na vas. To je lahko znak, da ste pravkar vzpostavili novo, ljubečo zvezo v svojem življenju in da ji vsekakor še naprej sledite. Ker predstavljajo srečo, bi lahko kakšna pristala na vas tik pred razgovorom za službo in vam ponudila dodaten odmerek sreče. V vsakem primeru se zanesite na svojo intuicijo in vprašajte vesolje, kaj naj bi izvedeli iz tega srečanja.

Barve

Rdeča s črnimi pikami je zelo ugodna in pošilja močno opozorilo plenilcem, naj se umaknejo. S tem predstavlja osebno moč, svobodo in zaščito.

Oranžna je tudi barva sakralne čakre in je povezana z našo ustvarjalnostjo, vitalnostjo, plodnostjo in splošnim zdravjem. Če jo vidite, je to povezano s temi stvarmi, zlasti z zdravljenjem in plodnostjo.

Rumene so močno povezane z novo energijo, pa naj gre za projekt ali ljubezen. To je lahko znak, da se vam obeta nekaj novega in da zaupajte temu znaku sreče in blaginje.

Mrtve pikapolonice

Če vidite mrtvo pikapolonico, se vam bo to morda zdel slab znak, vendar ni vedno tako. Lahko predstavlja konec cikla, ki je bil dobro preživet. Lahko je namreč živela dobro življenje. V tem primeru je to poziv, da proučite, kaj v vašem življenju je služilo svojemu namenu in je pripravljeno, da to spustite od sebe. Lahko tudi pomeni, da je bilo v njenem okolju nekaj strupenega in da želi, da veste, da je v vašem okolju nekaj strupenega. V tem primeru razmislite o kakršnih koli strupenih vedenjih, vzorcih, ljudeh ali okoljih, v katerih ste se znašli, in ukrepajte v skladu s tem ter jih odstranite iz svojega življenja.

Sanjski svetovi

Če se v vaših sanjah pogosto pojavljajo pikapolonice, je to lahko povezano s cikli smrti in ponovnega rojstva. Same gredo skozi več ciklov smrti in ponovnega rojstva, zato pogosto pomenijo, da je čas za veliko spremembo v vašem življenju – tako močno, da se zdi, kot da nekaj umira in se ponovno rojeva, in je lahko zelo drugačno od tega, kakršna je bila vaša resničnost. Pikapolonice so že dolgo povezane tudi s srečo in letenjem proti domu, zato lahko pomenijo, da je čas, da poiščete svoj dom, oziroma da je vaš dom v vas samih, ter tako poskrbite zase in za to, da ste varni.