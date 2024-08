Tudi Slovenci na Taylor Swift

Največje koncerte v Evropi te dni nedvomno prireja ameriška pop zvezdnica Taylor Swift, ki velja tudi za eno od trenutno najvplivnejših osebnosti na svetu. Za tiste, ki za njene nastope nimate vstopnic, je prepozno, saj je celotna turneja razprodana že kar nekaj časa. Na njene koncerte romajo tudi številni slovenski oboževalci in oboževalke. Štiriintridesetletna pevka je bila najbližje nam prejšnji mesec, ko je nastopila v Milanu, zdaj pa jo bomo imeli priložnost videti tudi na Dunaju, kjer bo nastopila danes, jutri in v soboto oziroma 8., 9. in 10. avgusta. Famozna turneja The Eras se bo ustavila na dunajskem stadionu Ernst-Happel, kjer si bo glasbeni spektakel Taylor Swift v treh večerih skupaj ogledalo več kot 150.000 ljudi. Pevka je turnejo sicer začela že marca lani, in sicer v Severni in Južni Ameriki, letos poleti pa je na vrsti še Evropa, kjer bo skupno nanizala kar 51 koncertov. Njena britanska pevska kolegica Adele si je denimo za poslovilne nastope izbrala zgolj München, v katerem so samo za deset njenih koncertov zgradili stadionsko prizorišče za 75.000 ljudi, okoli njega pa zabaviščni park, gostinske lokale in trgovine z njeno robo. Nedvomno gre za cenejši in unikatnejši pristop, saj morajo z vseh koncev Evrope vsi pripotovati v dotično nemško mesto, če želijo še zadnjič videti in slišati Adele, ki se, tako pravi, nato za dolgo poslavlja od glasbe. Tudi ona bo nastopila jutri in v soboto oziroma 9. in 10. avgusta, nato pa bo do konca meseca tam nanizala še šest dodatnih koncertov.

Danes, jutri in v soboto bo nastopila na Dunaju. Foto: Profimedia

Adele je pri glasbenih kritikih sicer bolj priljubljena, saj ima močnejši vokal, njene pesmi so žanrsko bolj soulovske, tekstovno pa bolj poetične. Do Taylor imajo tako glasbeni navdušenci kot tudi glasbeni novinarji mešane občutke – nekateri jo naravnost obožujejo in kujejo v zvezde, drugi pa je ne morejo slišati in vztrajajo pri tem, da je povprečna in precenjena. No, dejstvo je, da do nje nihče ni ravnodušen, kar pomeni, da zna pri ljudeh izzvati to, da se do nje precej hitro opredelijo oziroma ustvarijo mnenje. Prav zaradi tega, ker pri občinstvu več kot očitno vzbuja močne občutke, bi jo težko označili za mlačno, kar je po navadi beseda, s katero njeni nasprotniki označujejo njeno glasbo.

Ameriška pop zvezdnica obvlada glasbeni posel. Nič čudnega, da je pri svojih mladih letih že milijarderka.

Taylor Swift pa ne moremo oporekati, kar se tiče posla. Pri svojih mladih letih je milijarderka, glasbeni biznis torej obvlada. Nekaj dobrih poslovnih namigov naj bi ji dal sam frontman Rolling Stonesov Mick Jagger, ki prav tako velja za izkušenega »računovodjo«. Za vstopnice je bilo že pred prodajo ogromno povpraševanja, zaradi česar so morali zainteresirani že pred več kot letom dni izraziti svoje zanimanje. Naključni izbranci so nato prejeli kode, s katerimi so poskušali kupiti vstopnice. Te so povsod nemudoma pošle, cene pa so se večinoma gibale med 60 in 300 evri, dražje vstopnice so vključevale še dodaten dostop. Skupaj zvezdnica za potrebe turneje zaposluje več kot 500 ljudi, na vsak koncert pa pripelje okoli 90 tovornjakov. Biti vodja tako velikega potujočega cirkusa zagotovo ni mačji kašelj.