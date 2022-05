Tudi rastline potrebujejo lepotni tretma

Dom je pospravljen, zimska oblačila oprana in lepo zložena v omari, kaj pa sobne rastline? Ste jih vključili v svoj načrt spomladanskega čiščenja? Zelo hvaležne vam bodo za pozornost, ki jim jo boste naklonili. Ne glede na to, kako lepe liste ima in kako lepo uspeva, vsaka potrebuje lepotni tretma po zimi in sezoni ogrevanja, saj spomladi preide v obdobje aktivne rasti.

Večji lonček

Pomlad je pravi čas za presajanje, na dve leti naj bi rastlinam namenili novo domovanje, seveda prej, če lonček postane premajhen, če korenine silijo iz drenažnih lukenj. Presajanje spodbudi rast, a je obenem precej stresno za rastlino, zato presadimo le tiste, ki to zares potrebujejo. Če lončnica ravno cveti, počakajmo s presajanjem. Izberemo za eno številko, največ dve večji lonček, če ta ni nov, ga dobro operemo, kar s čistilom, lahko jih tudi razkužimo, in speremo z vodo ter osušimo.

Tiste, ki jim to prija, redno pršimo.

Rastlino nežno povlečemo iz starega lončka, če ne gre, malo potolčemo po dnu, po potrebi odrežemo korenine, ki kukajo iz drenažnih lukenj, in odstranimo staro prst. V novi lonček, na dnu naj ima luknjice, skozi katere bo odtekala odvečna voda, vsujemo nekaj kamenčkov ali lončenine, potem malo nove zemlje, namestimo rastlino in zasujemo z zemljo, naj bo centimeter ali dva pod robom, da bomo laže zalivali. Potem jo odnesemo na prostor, ki smo ji ga namenili, zalijemo in pustimo pri miru.

Tudi če rastline ni treba presaditi, ji privoščimo novo zemljo: nekaj centimetrov zgornje odstranimo in jo nadomestimo z novo, saj pomeni vir hranil, potrebnih za rast; poleg tega očistimo rob lonca, v katerem rastejo, prav tako očistimo okrasne lonce.

Preglejmo jih in odstranimo suhe, poškodovane, uvele liste.

Očistimo prah

Pomembno je, da z listov odstranimo prah in umazanijo, ki blokirata svetlobo, čisti listi bodo bolje opravljali svojo funkcijo, fotosintezo. To storimo z mehko vlažno krpo, če so krhki in lomljivi, uporabimo brisalec za prah, še laže pa bo, če jih postavimo v kad ali pod prho in jih preprosto oprhamo z mlačno vodo, a pazimo, da curek vode ne bo premočan. Poleg tega odstranimo vse porumenele, suhe, rjave liste, prav tako vsa stebla, ki so suha, brez poganjkov, tako bodo prej pognala nova.

Odprimo okna

Ste vedeli, da tudi sobne rastline potrebujejo svež zrak? Odprimo okna, da bo dosegel tudi lončnice, lahko pa jih postavimo na balkon ali vrt, a pri tem jih ne izpostavimo neposrednim sončnim žarkom. Tudi v prostorih naj ne bodo izpostavljene soncu, saj jih lahko ožge, zato jih prestavimo z južnih in zahodnih okenskih polic.

Tudi rastlinam, ki jih ne presadimo, dodamo plast nove zemlje.

Ne pozabimo na zalivanje, v času rasti rastline potrebujejo več vode kot v mirovanju, a še naprej velja, da pred vsakim zalivanjem preverimo prst: če je vlažna, z dodajanjem vode še malo počakamo. Rastline redno pršimo z vodo, seveda tiste, ki jim to prija. In tudi na redno gnojenje se spomnimo: tega smo jeseni oziroma pozimi prekinili, saj so rastline takrat v fazi mirovanja in ne potrebujejo dodatnih hranil. Pri gnojenju se držimo navodil, ne bodimo preveč radodarni, s tem lahko rastlini škodimo.