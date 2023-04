Tudi okolica potrebuje spomladansko čiščenje

Spomladansko čiščenje ni namenjeno le notranjosti doma, temveč tudi okolici. Pred začetkom nove sezone je še posebno pomembno, da vrtno pohištvo ter površine okrog hiše dobro pregledamo in odpravimo morebitne poškodbe, ki so nastale med hladnejšimi meseci, nato pa temeljito očistimo.

Zalivno maso dobimo v specializiranih trgovinah. FOTO: Getty Images/istockphoto

Pozimi, še posebno če je bilo hladno, tla pa so bila poledenela, so škodo zaradi soli najverjetneje utrpeli dvorišče in dovoz ter druge kamnite, betonske in asfaltne površine. Zlasti občutljiv je beton, ki lahko zaradi uporabe soli popoka, v najslabšem primeru tudi odstopi od podlage. Tudi če v tleh opazimo zgolj manjše razpoke, jih je priporočljivo sanirati takoj, tiste, ki so široke dobrega pol centimetra, lahko enostavno popravimo sami, sicer bodo vsako zimo globlje in večje, dokler nam ne bo preostalo drugega, kot da pokličemo strokovnjaka, kar pa nas lahko precej udari po žepu. Preden se lotimo sanacije, površino dobro očistimo, odstranimo morebitne oljne in druge trdovratne madeže, najbolje z visokotlačnim čistilnikom. Dobro očistimo tudi notranjost razpok, ko se površina posuši, jo lahko očistimo še s suho krtačo, nato pa jih zapolnimo s posebnimi zalivnimi masami ali tesnili, ki so na voljo v specializiranih trgovinah. Tam nam bodo znali tudi svetovati, katero uporabiti. Za manjše poškodbe lahko uporabimo tesnilo v pištoli. Dela se lotimo na topel in sončen dan, ko padavin ni na vidiku, saj se masa suši okrog 24 ur. Priporočljivo je tudi, da je temperatura zraka vsaj deset stopinj Celzija, še bolje kakšno stopinjo več.

Dokler so razpoke v betonu ali asfaltu majhne in ne pregloboke, jih lahko popravimo sami, zato ne odlašajmo.

Vrela voda za plevel

Namesto tlačnega čistilnika lahko uporabimo tudi krtačo. FOTO: Getty Images/istockphoto

Temeljito očistimo tudi tlakovce, ploščice in druge površine. Če je iz odprtin med tlakovci že začel rasti plevel ali druge nezaželene rastline, jih izpulimo s korenino vred (če jih bomo le odtrgali, bodo čez teden ali dva znova pognale) ali pa uporabimo katero od metod, ki jih bo uničila in jim preprečila vnovično rast. Uporabimo lahko denimo vrelo vodo, ki jo zlijemo na plevel, ko ta oveni, pa ga bomo z lahkoto izpulili. Ali pa mešanico štirih litrov alkoholnega kisa in 200 gramov kuhinjske soli. Za dobro mero lahko dodamo dva decilitra limonovega soka. Mešanico previdno vlijemo v razpoke in pazimo, da je čim manj pristane na tlakovcih, saj jih lahko sol poškoduje. Tudi v tem primeru bo plevel kmalu propadel in lahko ga bomo odstranili. Obe metodi bo najverjetneje treba ponoviti večkrat, saj se mnogo rastlin, ki jim pravimo plevel, hitro razmnožuje, njihova semena pa preživijo tudi izjemno neprijazne razmere ter nato znova vzklijejo.

Premažemo les

Seveda se delu ne bomo izognili niti na terasi, zlasti če je prekrita z lesom. Tega je treba še posebno redno negovati in čistiti, če želimo, da dolgo ostane lep in odporen. S terase najprej odstranimo vse vrtno pohištvo, cvetlične lonce in druge reči ter jo temeljito pometemo in pomijemo, lahko kar s cevjo za zalivanje, še bolj učinkoviti pa bodo tlačni čistilniki. Potem površino pregledamo in popravimo morebitne praske in razpoke, nato pa les premažemo s posebnim oljem, ki ga dobimo v specializiranih trgovinah.

Čiščenje pletenega vrtnega pohištva nam bo vzelo nekoliko več časa. FOTO: Getty Images/istockphoto

Enako storimo z drugimi lesenimi površinami, ograjami ter vrtnim pohištvom. Tudi to najprej dobro očistimo. Največ dela bomo imeli s pletenim, saj sta se v luknjicah in špranjah najverjetneje nabrala umazanija in prah. Ko posamezne kose ometemo ali obrišemo s suho krpo, jih očistimo še z vodo, najbolje s tlačnim čistilnikom. Dela se tudi v tem primeru lotimo na topel in sončen dan, saj se bodo površine in pohištvo tako najhitreje posušili. Če se bomo lotili še premazovanja lesa z oljem, pa se prepričajmo, da v bližnji prihodnosti niso napovedane padavine, saj se bo olje sušilo nekaj dni.