Tudi konje ubijajo v Sloveniji, mar ne? (FOTO)

Slovensko javnost že od 22. oktobra pretresa grozljiv primer zanemarjanja domače živali oziroma upokojenega dirkalnega kasaškega konja Maxija Liona, ki ga je njegov zadnji lastnik pripeljal v rehabilitacijski center Petra v Orovo vas in ga močno shiranega, bolnega in neurejenega prepustil negotovi usodi. Kljub zdravljenju in poskusom, da bi ga obdržali pri življenju, pa je v torek zjutraj umrl še pred prihodom veterinarja, ki naj bi ga evtanaziral. Zadnji poskus pred smrtjo – Maxi na nosilih, ki so mu pomagala stati na bolečih nogah in zagnojenih kopitih. FOTO: CENTER PETRA Kopit ni n...