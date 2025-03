Trojni jubilej celjske modne gurujke

Če si kdo zasluži imeti razstavo pod tako častitljivo streho, kot je naš Muzej novejše zgodovine (MNZ), je to zagotovo Jolanda Thaler, pionirka modnega dizajna in lastnica prvega dizajnerskega butika v knežjem mestu,« je znani modni oblikovalki ob odprtju občasne razstave ob življenjskem in delovnem jubileju ter 40-letnici unikatne modne blagovne znamke Thaler polaskal direktor MNZ Tone Kregar. Ob tem se je znani glasbenik, del zasedbe Mi2, pohvalil, da je pred kakšnim desetletjem tudi sam zbral pogum in vstopil v njen butik. Ob tem je dejal, da sicer ni kdo ve kakšen poznavalec mode, a ko se mu je zdelo, da je čas dozorel, da si tudi sam omisli kakšen dizajnerski kos oblačila, so mu prijatelji svetovali, naj gre v njen butik. Iz njega je odšel s suknjičem, ki ga je nosil tudi ob odprtju razstave. Ob teh besedah je Kregar požel bučen aplavz.

Še večjega je bila deležna jubilantka Jolanda Thaler, ki ji nihče ne bi pripisal, da je lani praznovala 70. rojstni dan. Že kot osnovnošolka je bila znana po tem, da je imela rada lepe stvari, obenem je bila likovno nadarjena. Modne kreacije, kostume in druge unikatne kroje za oblačila je sprva snovala za prijateljice in prijatelje. Nekaj časa je delovala kot samostojna kultura delavka, po poroki s Petrom Thalerjem in po rojstvu sina Svena, ki ji še danes pomaga, je stopila na samostojno profesionalno pot modne oblikovalke.

V Celje že desetletja prinaša duha mode

Sledila je svojim sanjam. Ko je – zaradi takratnih predpisov – pridobila tekstilno tehniško izobrazbo in dovoljenje Obrtne zbornice Slovenije, je odprla šiviljsko delavnico in butik, sočasno pa zasnovala lastno modno blagovno znamko Thaler, ki je še danes v njeni lasti. Predstavljala se je na sejmih mode in revijah in si počasi tlakovala pot na nacionalno modno sceno med takratne velikane, kot so bili Mura, Labod, Toper, Lisca in drugi. Oblekla je številne znane Slovenke in Slovence, ki so se prestavljali na različnih modnih revijah in drugih dogodkih. Še danes pa sodeluje v knežjem mestu na reviji Modni navdihi, kjer vsako pomlad in jesen predstavi dve unikatni kolekciji.

Celjski župan Matija Kovač in direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tonček Kregar sta Jolandi namenila nekaj laskavih besed. FOTO: Mojca Marot

»Je tudi dobitnica najvišjega priznanja Mestne občine Celje, celjskega grba za vrhunske uspehe na področju modnega oblikovanja, ter mednarodne nagrade world top model 2024, ki jo je prejela lani v Švici,« ji je ob odprtju razstave polaskala Vladimira Skale, ustvarjalka Modnih navdihov. Enako ji je polaskal celjski župan Matija Kovač: »Thaler je celjska modna znamka, ki je prepoznavna, zgrajena z desetletji trdega dela, truda, ustvarjalnosti, predanosti in Celju že desetletja prinaša duha mode, svetovljanstva in občutek za estetiko.«

Jolanda Thaler je bila ganjena, namesto besed se je obiskovalcem, med katerimi smo videli tudi nekaj znanih obrazov, zahvalila z mini modno predstavitvijo svojih vrhunskih kreacij, ki so jih nosile manekenke. Razstava bo na ogled do konca meseca.