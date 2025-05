Trinajstletnica na odru s Severino

Trinajstletna Tiya je ambiciozno in talentirano dekle z angelskim glasom, ki že od mladih nog sanja o pevski karieri in sledi svojemu cilju. Njena velika vzornica je hrvaška estradnica Severina Vučković. »Tiyina najljubša igrača v otroštvu je bil mikrofon. Pela je povsod, kjer je bilo mogoče, doma tudi po ves dan. Pri osmih letih je začela obiskovati solopetje, od takrat ji glasba in nastopi pomenijo največ na svetu. Njena učiteljica in zelo dobra prijateljica petja je Samanta Kunšt; Tiya se uči igrati tudi klavir. Že pri 10 letih je izdala svojo prvo pesem z naslovom Sanje so resničnost,« nam o nadobudni mladi pevki pove glasbenik Ivica Horvatič.

Trinajstletnica ima visoke ambicije. FOTO: osebni arhiv

Kot dodaja, Tiya obožuje Severino, zato je začela snemati priredbe njenih pesmi. Obiskala je tudi že veliko njenih koncertov, pobliže pa ji je uspelo Severino spoznati v Zagrebu in Ljubljani na enem od dogodkov. Takrat ji je ta obljubila, da bo lahko zapela na enem od njenih koncertov, kar se je 30. marca res zgodilo, in sicer na koncertu v Kranju. Zapeli sta pesem Prijateljice. Severina je mlado pevko ponovno povabila na oder na koncertu v Novem mestu, kjer sta skupaj zapeli tako Prijateljice kot tudi Dalmatinko. Severina je Tiyi dejala še, da bosta pesem, ki slavi žensko prijateljstvo, skupaj zapeli na vsakem koncertu. Po objavi videa in fotografije na družbenih omrežjih sta Severina in Tiya dosegli več kot milijon ogledov. Ker ima ta pesem čustven naboj, je Tiya zanjo sama posnela še videospot. V goste je povabljena tudi na televizijo v Zagreb, v oddajo Fio show.

Severina je Tiyi dejala, da bosta pesem, ki slavi žensko prijateljstvo, skupaj zapeli na vsakem koncertu.

Ima velike ambicije, a so še večje, odkar ima ob sebi Seve, kot prijatelji ljubkovalno pravijo hrvaški pevki. Poleti bo namreč posnela svojo avtorsko pesem v hrvaškem jeziku. Sicer pa Tiya obožuje tudi skladbe Oliverja Dragojevića, Magazina, Jelene Rozga, Minee, Plavega Orkestra in drugih izvajalcev, ne pozabi niti na slovenske pesmi, ki imajo, kot pravi, svoj šarm. Oder je tako že postal Tiyin drugi dom, rada pa zapoje tudi komu za rojstni dan ali kar tako na kakšni terasi, če je seveda zbrana dobra družba.