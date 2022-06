Trije novi zalivčki (FOTO)

Na obeh uradnih mestnih kopališčih, na Mokri mački v središču mesta in na plaži v Žusterni, so obnovili igrala, pomol, opazovalni stolp ter klopi, zamenjali pesek v peskovniku, očistili stopnice in uredili vse dostope v morje. V Žusterni bodo namestili še dvigalo za invalide, ki bodo tako lahko varneje vstopali in izstopali iz morja. Letošnja novost so tudi omarice s kodnim zaklepanjem, kamor bodo lahko kopalci shranili svoje stvari. Sanitarije in prha na obeh plažah ostajajo brezplačne, prav tako bo tam na voljo brezplačna izposoja knjig. Reševalca iz vode Timotej in Igor skrbita za varnost ...