Triglav tek v naravi poštima vse v glavi! (FOTO)

Za letošnji jubilejni 10. Triglav tek, ki bo 10. septembra na območju protokolarnega parka Brdo pri Kranju, se lahko tekači do 2. septembra prijavijo na spletni strani dogodka.

Vsi, ki bi radi svojo kondicijo krepili čez poletje, se lahko udeležite brezplačne vadbe pod vodstvom izkušenih trenerjev. Te že potekajo vsak teden v devetih slovenskih krajih in so primerne za vse generacije in stopenj pripravljenosti, saj so prilagojene tako ljudem brez predznanja kot tudi izkušenim športnikom. Več o vadbi poiščite na spletni strani triglavtek.si, kjer najdete tudi številne napotke za optimalno pripravo.

Sodelujte v nagradni igri na družbenih omrežjih Nedeljskih novic in se potegujte za promocijske nagrade 10. Triglav teka. Najdete nas na facebook.com/nedeljskenovice in instagram.com/nedeljskenovice.



Po besedah biatlonke Anamarije Lampič je Triglav tek poseben zato, ker nimaš vsak dan priložnosti teči v protokolarnem parku Brdo pri Kranju. »Ko tečeš v osrčju narave, lahko srečaš celo srno ali jelena na paši,« je povedala. Na Triglav teku se rada pomeri na 10-kilometrski trasi, vsako leto pa poskuša podreti svoj rekord.

»Vsi, ki se vsako leto srečujemo na Brdu pri Kranju, smo postali zelo povezani, kar ustvari posebno energijo, ki jo delimo med nove tekače in njihove spremljevalce. V zadnjih letih sem udeleženec otroškega teka, kjer naše malčke poskušam spodbujati in jim predstaviti tek kot zabavo,« pa sporoča deskar na snegu Žan Košir.

Prihaja že 10. Triglav tek. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Skratka, »ni ga čez tek v naravi, da se poštima vse v glavi,« če rečemo z besedami še ene ambasadorke Triglav teka, odbojkarice paraolimpijke Lene Gabršček.