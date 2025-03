Trgovinska vojna z dolgo brado

Odkar je 20. januarja Donald Trump znova postal predsednik Združenih držav Amerike, svetu grozi z uvajanjem carin na uvoz blaga v ZDA. S carinami naj bi zaščitil ameriško gospodarstvo, kar je še najbolj zanimivo, pa je dejstvo, da sta za zdaj najbolj na udaru severna in južna soseda ZDA, Kanada in Mehika. Še zlasti mu gre v nos Kanada, ki jo hoče v svojih »blodnjah« celo narediti za 51. ameriško zvezno državo. In začel je groziti in ukrepati. Najprej je uvedel 25-odstotne carinske dajatve za kanadsko blago, ki ga izvažajo v ZDA, nato je uvedbo teh carin prestavil za mesec dni, potem je pred dnevi v trenutku jeze Kanadčanom zagrozil z novimi carinami za les in celo z 250-odstotnimi uvoznimi dajatvami za mleko in mlečne izdelke.

Gospodarski svetovalec Kevin Hassett v pogovoru s predsednikom Donaldom Trumpom v Ovalni pisarni Bele hiše FOTO: Leah Millis/Reuters

Trump je na začetku drugega mandata celo govoril, da bo z uporabo ekonomske moči prisilil Kanado, da bo padla na kolena in bo zaradi tega še kako rade volje vstopila v zvezo ameriških držav. A kar je najbolj zanimivo in groteskno pri vseh teh njegovih poskusih, je, da sploh ni prvi ameriški politik, ki je poskušal z gospodarskimi ukrepi prisiliti Kanado, naj se pridruži ZDA. Saj veste, kako rečejo, da se zgodovina ponavlja, drugič kot farsa. In tej farsi smo priča zdaj.

McKinleyjeve carine

Pisalo se je leto 1890, torej pred 135 leti, ko je bila Kanada še polnopravna kolonija Velike Britanije. Nekateri republikanci, med katerimi je bil najbolj agilen kasnejši 25. predsednik ZDA William McKinley, tedaj še kongresnik iz Ohia, so si z republikanskimi kolegi zelo prizadevali, da bi Kanado privabili pod okrilje Združenih držav. Ker niso vedeli, kako, so se lotili gospodarske prisile. McKinley, ki je bil hkrati goreč predstavnik gospodarskega protekcionizma, je bil najbolj zaslužen, da je ameriški kongres leta 1890 sprejel t. i. Tariff Act, zakon o carinah in zaščiti ameriškega gospodarstva. Carine so bile dokaj visoke, v razponu od 38 do 49,5 odstotka. McKinley si je v ameriški javnosti prislužil ljubkovalni naziv Napoleon protekcionizma.

1890. so poskušali Američani s carinami prisiliti Kanadčane k aneksiji.

William McKinley je že leta 1890 poskušal z enakimi ukrepi prisiliti Kanado k aneksiji. FOTO: Wikimedia Commons, javna domena

Čeprav se je zdelo, da je bil povod za uvedbo carin na blago iz Kanade »zaščita« ameriških podjetij, je bil pravi razlog prisiliti Kanado, da bi postala v tistem času 45. ameriška zvezna država. Mnogi politiki so ob sprejemu zakona o carinah predlagali izjemo za Kanado, a je McKinley vztrajal, da bodo zaradi visokih uvoznih carin postajali vedno bolj odvisni od cenejših ameriških izdelkov, kar jih bo naredilo bolj odvisne od Amerike – in bi se vse skupaj končalo z združitvijo obeh držav. Z njim se je strinjal tedanji ameriški zunanji minister James G. Bline, ki je verjel, da bi aneksija Kanade pripeljala do konca sporov in tekmovanja za ribolovne pravice in trgovanje z lesom. Dejal je celo, da bi bila aneksija akt »velikodušne in naklonjene bratske ljubezni, ki bi na koncu pripeljala do združitve«.

16 izdelkov ali kar tretjino ameriškega izvoza so Kanadčani ocarinili leta 1930.

Seveda v Londonu, ki je takrat kot kolonialni gospodar vladal nad obširnim kanadskim ozemljem, zadeve niso videli v tej luči. Britanski politik Lyon Playfair je uvedbo ameriških carin prvi javno poimenoval s pravim imenom, in sicer da gre za prikriti napad na Kanado. In mnogi britanski politiki so podobno kot ameriški verjeli, da bo Kanada na koncu res prisiljena vstopiti v zvezo ameriških držav.

Tovornjak s kanadskim lesom vstopa v ZDA. FOTO: Brendan McDermid/Reuters

Za kraljico, zastavo in državo

Toda zgodilo se je ravno obratno. Ljudje so se začeli združevati pod britanskim geslom »za kraljico, zastavo, državo« (takrat je vladala še kraljica Viktorija), prvemu predsedniku kanadske vlade Johnu A. McDonaldu pa je zaradi odločnega nasprotovanja ameriškim carinam uspelo, da je s svojimi konservativci na volitvah tistega leta premočno zmagal. A hkrati z uvedbo ameriških carin se je povečal izvor kanadskega blaga v Veliko Britanijo. Tako se je v samo dveh letih izvoz kmetijskih izdelkov povečal s 3,5 milijona dolarjev na 15 milijonov dolarjev. (Danes 35-krat več). Izvoz drugega blaga se je povečal z 12 na 24 milijonov dolarjev. Kanadski minister za trgovino MacKenzie Bowell je dve leti po uvedbi ameriških carin dejal, da je »zakon Williama McKinleyja, namesto da bi uničil trgovino Kanade, v bistvu prispeval, da se je ta iz ZDA preusmerila v Anglijo«.

1891. se je za več kot štirikrat (na 15 milijonov takratnih dolarjev) povečal izvoz kanadskih kmetijskih izdelkov v Anglijo.

Zgodba se je končala tako, da so leta 1892 v ZDA na volitvah zmagali demokrati in prevzeli veliko večino v kongresu, senatu, predsednik pa je spet postal demokrat Grover Cleveland. Ker so uvedbe carin bolj prizadele ameriške potrošnike, so že leta 1892 močno znižali uvozne dajatve, kar je pozitivno vplivalo tudi na razmah trgovine med Kanado in ZDA.

Zgodovina se ponavlja

A ta neprijetna izkušnja ni bila dovolj za Američane. Nekaj podobnega se je zgodilo leta 1930, ko so Američani ob začetku velike gospodarske krize sprejeli t. i. Smoot-Hawleyjev zakon, s katerim so hoteli tedanji predsednik Herbert Hoover in vodilni ameriški politiki sprva z visokimi carinami zaščititi ameriške kmete in farmarje pred konkurenco iz tujine, a so potem carinsko zaščito razširili na vrsto drugih izdelkov. Zakon je bil poimenovan po senatorju Reedu Smootu iz Utaha in kongresniku Willisu Hawleyju iz Oregona. Oba sta bila republikanca.

Na mejnem mostu pri mestu Windsor v Ontariu FOTO: Geoff Robins/AFP

Zakon je seveda takoj sprožil trgovinsko vojno in mnoge države, vključno s Kanado, Španijo in Francijo, so vpeljale recipročne uvozne dajatve na ameriško blago. Kanada je tako uvedla carine na 16 izdelkov iz ZDA, ki so predstavljali kar tretjino ameriškega izvoza. Učinki na trgovino so bili porazni. Ameriški izvoz se je do leta 1933 zmanjšal za skoraj dve tretjini. Mnogi poznavalci gospodarske zgodovine krivijo ta zakon, da se je velika gospodarska kriza v ZDA le še poglabljala. Leta 1933 ga je odpravil demokratski predsednik Franklin D. Roosevelt v okviru svojega programa New Deal, s katerim se je ameriška politika začela spopadati s posledicami gospodarske krize.

Zadnja trgovinska vojna med Kanado in ZDA pa pravzaprav še traja, čeprav se je začela že leta 1982. Gre za carine na kanadski les, ki so jih uvedle ZDA. Američani so očitali Kanadčanom, da les, ki ga izvažajo v ZDA – tega ni malo, več kot polovica lesa, ki ga potrebujejo –, subvencionirajo na prikrit način. Kanadčani naj bi sekali v gozdovih, ki so v javni lasti, cena tega lesa pa je v Kanadi regulirana, medtem ko Američani ves svoj les za komercialno uporabo sekajo v zasebnih gozdovih in nimajo nobenih državno določenih cenovnih omejitev. Zato so leta 1982 za uvoz kanadskega lesa uvedli 14-odstotne carine, ki so še vedno veljavne. Kakšne bodo po 2. aprilu, če bo Trump res uvedel dodatne, in zagotovo bo med njim tudi les, pa je še neznanka.