Trenirajte pametno, jejte dobro in ne pozabite: nič ne nadomesti truda

Rekreativni športniki si pogosto prizadevamo izboljšati zmogljivost in regeneracijo z dodatki in dopolnili, ki obljubljajo čudeže. Toda: ali vsi res delujejo? Znanost je jasna: nekatera dopolnila dokazano koristijo, druga pa so le marketinški trik.

Začnimo pri tistih, ki jih podpirajo raziskave. Beljakovinski praški so med najbolj uveljavljenimi. Če s prehrano ne zaužijemo dovolj beljakovin, so ti dodatki praktična rešitev za podporo regeneraciji in mišični rasti. Pomembno pa je, da jih uporabljamo kot dopolnilo, ne kot glavni vir beljakovin.

Naslednji na seznamu je kreatin, verjetno najbolje raziskana snov v svetu športa. Kreatin poveča zaloge energije v mišicah in pomaga pri eksplozivnih športih, kot so dvigovanje uteži ali sprinti. Njegov učinek je dokazan, poleg tega je varen za večino ljudi.

Ne smemo pozabiti na maščobne kisline omega-3, ki zmanjšujejo vnetja in podpirajo zdravje srca. Če ne jeste dovolj rib, so dodatki omega-3 smiselni. Podobno velja za vitamin D, še posebno v zimskih mesecih, ko nam primanjkuje sončne svetlobe. Ta vitamin ni ključen le za zdravje kosti, temveč tudi za optimalno delovanje mišic.

Zdaj pa k tistim dodatkom, ki bolj kot korist prinašajo prazen žep. Fat burnerji, ki obljubljajo hitro izgubo maščobe, so značilen primer pretiranih obljub brez resnega kritja v znanosti. Večina vsebuje kofein ali druge stimulante, ki lahko povečajo občutek energije, a neposrednega vpliva na topljenje maščobe nimajo.

Enako velja za BCAA (razvejane aminokisline). Če že uživate dovolj beljakovin, dodatni BCAA niso potrebni. Potem so tu še eksotični dodatki, kot so kolagen za sklepe ali superhrana v prahu, ki obljubljajo vse – od lepše kože do neslutene energije. Čeprav niso nujno škodljivi, pa so učinki večinoma minimalni in vprašanje je, ali je cena upravičena.

Najboljša strategija za rekreativca ostaja uravnotežena prehrana, bogata s polnovrednimi živili. Prehranska dopolnila imajo smisel le, če zapolnjujejo specifične pomanjkljivosti ali podpirajo konkretne cilje. Preden sežete po izdelku z velikimi obljubami, preverite znanstvene dokaze – in ne nasedajte marketinškim trikom. Trenirajte pametno, jejte dobro in ne pozabite: nič ne nadomesti truda.