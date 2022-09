Vojna med razvpitima škaljarskim in kavaškim klanom iz črnogorskega mesta Kotor traja že osem let in je zahtevala več deset življenj. Natančnega števila mrtvih ni mogoče ugotoviti, a poznavalci trdijo, da je bilo vse od 2014., ko se je začel spopad med klanoma, ki sta prej tvorila enotno združbo za tihotapljenje in preprodajo kokaina v Evropo, ubitih najmanj petdeset ljudi. Kot vse kaže, to ne bo končna številka. Samo to poletje so bili v bolj ali manj spektakularnih akcijah ubiti trije zelo pomembni člani škaljarskega klana. Najodmevnejši je bil vsekakor uboj Jovana Vukotića, domnevnega šefa...