NOTRANJI PROSTORI

Toplina in domačnost

Trendi letošnje jesenske notranje dekoracije v ospredje postavljajo trajnost in udobje, združena v sodobno estetsko dovršenost.
Fotografija: V ospredju so leseni kosi pohištva in manjši dodatki, kot so lesene sklede ter retro svetilke. FOTO: Followtheflow/Getty Images
V ospredju so leseni kosi pohištva in manjši dodatki, kot so lesene sklede ter retro svetilke. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Mateja Florjančič
14.09.2025 ob 17:00
Mateja Florjančič
14.09.2025 ob 17:00

Z vsako spremembo letnih časov si nekoliko drugačno podobo nadenejo tudi notranji prostori. Včasih zgolj z vključitvijo detajlov, ki sovpadajo z obdobjem leta, včasih z vidika celovite prenove stanovanja. Pa poglejmo, kaj napovedujejo letošnji jesenski trendi.

Nazaj k naravi

Osrednjo vlogo igrajo naravni materiali, ki poudarjajo povezanost z okoljem in trajnostno naravnanostjo. Les, kamen, volna, bambus ustvarjajo občutek topline in domačnosti. Masivni leseni kosi pohištva pa tudi manjši dodatki, kot so lesene sklede, okvirji za slike in svečniki, se odlično ujemajo s toplimi jesenskimi barvami. Zelo priljubljeni so starinski predmeti in detajli s podstrešja naših babic ali bolšjega sejma. Stara svetilka ali obnovljen okvir za sliko lahko prostoru dodata značaj brez visokih izdatkov.

Mehke tkanine iz volne in platna zagotavljajo občutek udobja, medtem ko trajnostni dekorativni elementi iz recikliranih materialov ali izdelki lokalnih obrtnikov v ospredje postavljajo skrb za okolje.

Zemeljski odtenki

V barvni paleti letošnje jeseni so v ospredju zemeljski odtenki. Olivno zelena, rdečkasto rjava, gorčično rumena, ognjeno oranžna in topla bež prevladujejo na stenah, pohištvu in okrasnih dodatkih. Temnejši odtenki, kot so globoka čokoladno rjava ali gozdno zelena, ustvarjajo zanimive kontraste v kombinaciji s svetlimi in kremnimi barvami. Za dodaten jesenski pridih poskrbijo stene, okrašene s posebnimi ometnimi tehnikami ali tapetami z motivi iz narave, kot so listi, vejice in cvetje.

Olivno zelena, rdečkasto rjava, gorčično rumena, ognjeno oranžna in topla bež prevladujejo na stenah, pohištvu in okrasnih dodatkih. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images
Olivno zelena, rdečkasto rjava, gorčično rumena, ognjeno oranžna in topla bež prevladujejo na stenah, pohištvu in okrasnih dodatkih. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images

Otipljivo razkošje

Dotik s hladnejšim delom leta postane eno ključnih čutil, in različne teksture igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju občutka topline. Pletene odeje, preproge z bogatimi vzorci ali dolgimi vlakni, semiš in žamet kot razkošna, a udobna materiala za oblazinjeno pohištvo ter naravni dodatki, kot so ratan košare in okrasne vejice, tvorijo otipljivo razkošje.

Prav tako pomembno je ustvarjanje prijetnega svetlobnega ambienta. Retro svetilke z bakrenimi, bronastimi, lesenimi ali tekstilnimi detajli, nizka svetila s pridušeno svetlobo ter uporaba naravnih sveč z vonjem po cimetu, klinčkih ali vanilji prispevajo k sproščujočemu jesenskemu vzdušju.

Udobje in funkcionalnost

Ker jeseni preživimo več časa v notranjosti, je poudarek na funkcionalnosti in udobju. Mehki fotelji, velike blazine in topli materiali oblikujejo prostor za sprostitev, funkcionalno pohištvo pa omogoča prilagodljivost za delo, druženje ali umirjen počitek. Letošnjo jesen še posebej zaznamuje pridih nostalgije s starinskimi preprogami in obnovljenim pohištvom s klasičnimi linijami iz zgodnjega 20. stoletja, ki dodajajo prostoru značaj in toplino. Ročno tkane odeje in blazine, unikatni keramični izdelki ter umetniška dela s toplimi motivi dajejo prostoru dušo in izžarevajo osebni slog.

Odeje in blazine poskrbijo za udobje in toploto, obenem izžarevajo osebni slog. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images
Odeje in blazine poskrbijo za udobje in toploto, obenem izžarevajo osebni slog. FOTO: Anastasiia Krivenok/Getty Images

Letošnja jesenska notranja dekoracija se osredotoča na usklajenost med naravo, estetiko in funkcionalnostjo. Združuje tople barvne odtenke, naravne materiale in bogate teksture, hkrati poudarja trajnost in osebnostno noto. Jeseni dom s pomočjo trendov postaja zavetje miru, topline in udobja.

Brez rastlin ne gre

Rastline in naravni okraski ostajajo ključni del notranje opreme. Sukulente in druge zelene rastline vnesejo svežino, suho cvetje, listje, trave, evkaliptus, storži, buče in ostali jesenski plodovi služijo kot estetski in trajni dekorativni elementi.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

