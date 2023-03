Toplice v domači kopalnici

Pisali smo že, katere barve in barvne kombinacije bodo letos prevladovale pri opremi kopalnic, kaj pa drugo? Tudi pri izbiri opreme velja, da izberemo takšno, ki bo prostor naredila sproščujoč, udoben, se bo skladala z izbranimi stenskimi barvami ali ploščicami ter tudi s slogom notranje opreme preostanka stanovanja ali hiše.

Kdor rad izstopa, naj izbere kad posebnih oblik in barv, ki naj v kopalnici zavzame osrednje mesto.

Notranji oblikovalci svetujejo, da se ognemo bleščeče beli, nekateri imajo tovrstnih »kopalnic brez domišljije« menda že vrh glave in zanje nočejo niti slišati, je pred dnevi malo za šalo, malo zares eni najbolj znanih ameriških gospodinj Marthi Stewart povedal arhitekt Swati Goorha.

Kabine za prhanje po vsaki uporabi do suhega obrišemo.

Prepričan je, da z belo ni popolnoma nič narobe, če izberemo ustrezen odtenek in jo uporabljamo v kombinaciji s katero drugo barvo ali barvnim odtenkom. Če si želimo res svetle kopalnice, uporabimo denimo bež, umazano belo in detajle iz svetlega lesa, na primer bambusa. Tako bo kopalnica še vedno bela in zračna, ne bo pa delovala brezosebno in sterilno, meni Goorha.

Koščki kamna in stekla

Od materialov se je letos v velikem slogu vrnil teraco, ki smo ga v kopalnicah v preteklosti sicer redko videvali. Gre za kompozitni material, kjer so koščki kamna, lahko tudi stekla, vmešani s cementom, nato pa jih mojstri vlijejo v stene ali tla in zbrusijo oziroma iz materiala izdelajo ploščice.

Na voljo je mnogo različnih barv in vzorcev. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Teraco je izjemno zanimiv material, saj ni enotne barve, temveč se med svetlim cementom vidijo raznobarvni kamni in kamenčki različnih oblik. Ker material ni enotne barve, je treba paziti pri izbiri preostale opreme in barv in ga ne kombiniramo z drugimi vzorci. Na voljo je v mnogo različnih barvnih kombinacijah, od zelo temno sive do bele in bež, tudi velikost in razporeditev kamenčkov je lahko zelo različna, zato je na voljo res veliko možnosti za kombiniranje.

Sproščujoča prefinjenost

Še eden od glavnih trendov letošnjega leta so samostoječe kopalne kadi. Te delujejo izjemno prefinjeno in domači kopalnici dodajo pridih sproščujočih toplic. Tisti, ki radi izstopajo, lahko izberejo kad posebnih oblik in barv, ki naj v kopalnici zavzame osrednje mesto, vse preostalo, tako barve kot opremo in dodatke, pa prilagodimo njej. Tradicionalisti si lahko domače toplice ustvarijo s kombinacijo samostoječe kadi in kakšne večje zelene rastline, če v prostoru ni dovolj svetlobe, da bi rastlina preživela, pa del stene prebarvamo z nežno in zamolklo barvo ali dodamo kakšno ploščico v tej barvi, lahko tudi mozaik, pa seveda brisače in druge dodatke.

Diskretna svetloba

Za primerno vzdušje bo poskrbela tudi ustrezna razsvetljava. Za vsakodnevna opravila, kot so ličenje, britje in podobno, seveda potrebujemo močno svetlobo, najboljša je hladna, dodamo pa ji nekaj ambientalne. Letošnji trend so led trakovi, ki jih namestimo za kopalniško ogledalo in okrog njega se bo zasvetil diskreten krog svetlobe. Takšna ambientalna svetloba je tudi veliko bolj varna od sveč, ki si jih mnogi radi privoščijo med sproščujočo kopeljo, svetloba pa ne bo prav nič manj romantična in prijetna.

Ambientalna svetloba

Tisti, ki prisegajo na prhe, si lahko letos omislijo steklene kabine brez okvirjev, ki jih na prvi pogled skorajda ni mogoče opaziti. Tovrstne kabine so videti izjemno elegantno, čisto in minimalistično, a le če zanje primerno skrbimo ter jih po vsaki uporabi do suhega obrišemo. V nasprotnem se bo na njih nabral vodni kamen, ki bo vse prej kot privlačen na pogled.