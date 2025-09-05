Tole je brez dvoma eden boljših prenosnih zvočnikov na tržišču

O Boseju smo že večkrat pisali. Ameriško podjetje, ki ga je leta 1964 ustanovil Amar Bose, elektro- in avdioinženir ter profesor na ugledni bostonski fakulteti MIT (ki ji je leta 2011 prepustil večino neglasovalnih delnic podjetja), slovi po svojih inovativnih izdelkih, predvsem slušalkah z aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice (ANC) in zvočnikih, ki iz kompaktne oblike iztisnejo močan in jasen zvok. No, Bosejev brezžični zvočnik soundlink plus, ki smo ga prejeli na test, pač nima ANC-ja, ampak povzroča hrup.

Gromki zvok

Šalo na stran, soundlink plus je iz razmeroma kompaktnih dimenzij (10 x 23,1 x 8,6 cm) sposoben proizvesti zavidljivo raven hrupa, pri čemer tudi pri višji glasnosti zvok ostaja čist in brez popačenj, kar je rezultat učinkovite digitalne obdelave signalov (DSP). Zvočnik se ponaša z bogatim in polnim zvokom, ki je še posebej izrazit pri nizkih tonih, čeprav ti niso vedno najbolj natančni. Kljub temu je zvok na splošno zelo prijeten in poln, kar omogoča uživanje v različnih glasbenih žanrih, pa naj gre za klasično glasbo, rock ali pop. Srednji in visoki toni so jasni in podrobni, kar omogoča dobro ločljivost vokalov in glasbil; to je še posebej opazno pri skladbah, kjer je v ospredju vokal.

Okenska polica se je izkazala za odlično mesto za nabijanje glasbe.

Soundlink plus je njegova impresivna glasnost glede na velikost. Zvočnik je sposoben zapolniti tudi večji prostor z zvokom, zaradi česar je idealen za zabave in podobne dogodke. Kljub kompaktnosti se lahko kosa tudi z večjimi prenosnimi zvočniki. Že omenjena digitalna obdelava zvoka pa mu omogoča, da ohranja visoko kakovost zvoka tudi pri nižji glasnosti. Dinamični obseg je dober, kar pomeni, da lahko zaznamo subtilne spremembe v glasnosti in intenzivnosti, kar prispeva k boljši glasbeni izkušnji.

Plavajoči zvočnik

Bose soundlink plus se enostavno poveže s telefonom prek bluetootha. Poleg standardnih kodekov SBC in AAC podpira tudi aptX adaptive, kar zagotavlja visoko kakovost zvoka, seveda pri uporabi s kompatibilnimi napravami. Večtočkovno povezovanje omogoča, da zvočnik hkrati povežete z dvema napravama, kar je zelo priročno za preklapljanje med različnimi viri zvoka.

Vodoodpornost po standardu IP67 pomeni, da je zvočnik odporen proti prahu in vodi, kar ga naredi idealnega za uporabo na plaži ali ob bazenu. Prenese lahko do 30 minut potopitve v vodo do globine enega metra, tako da bo preživel tudi kak nepričakovan padec v bazen. A dejansko se ne bo potopil, saj je zasnovan tako, da plava. To pa še ne pomeni, da gremo z njim plavat.

Baterija omogoča do 20 ur delovanja (pri nižji glasnosti, seveda), kar je več kot dovolj za celodnevne dogodke na prostem. Škoda je le, da je polnjenje precej počasno, saj traja približno pet ur, da se baterija popolnoma napolni, tako da je treba malce načrtovati vnaprej, če želimo zvočnik uporabljati ves dan.

Enostaven za uporabo

Uporabniški vmesnik je intuitiven in enostaven za uporabo, saj vključuje fizične gumbe na vrhu zvočnika. Gumbi omogočajo enostaven nadzor nad predvajanjem glasbe, glasnostjo in povezovanjem. Nastavljiv gumb za bližnjice je še ena priročna zadeva, ki omogoča hitro dostopanje do priljubljenih funkcij, kot je na primer povezovanje z drugimi Bosejevimi zvočniki ali hitri dostop do pretočne storitve Spotify.

Upravljamo ga s telefonom ali tipkami.

Aplikacija Bose Music je osnovna, vendar funkcionalna. Omogoča prilagoditev zvočnih nastavitev prek tripasovnega izenačevalnika zvoka in vključuje možnosti za nadgradnje programske opreme. Aplikacija omogoča tudi upravljanje večtočkovne povezave in nastavitev bližnjičnih gumbov. Aja, še cena: pri uradnem zastopniku se ga dobi za 279 evrov.