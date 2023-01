July Jones, ki jo je širša slovenska javnost spoznala lani na Emi in že več let živi in dela v Veliki Britaniji, je pred dnevi na festivalu Eurosonic Noorderslag v nizozemskem Groningenu prejela laskavo glasbeno nagrado Music Moves Europe Awards v višini 10.000 evrov in podporo pri prodoru na evropske odre. Mlada glasbenica ni skrivala sreče in solza, saj je zadnje leto trdo garala in ustvarjala glasbo zase in za druge. »July Jones je sveža in aktualna, da bolj ne bi mogla biti, svoj glasbeni izraz pa gradi na združevanju popa in hip hopa z dovršeno produkcijo in besedili, ki izražajo o...