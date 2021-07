To je najbolj čislana športna srebrnina

Odpri galerijo

Iz Čeferinovih rok Pokal Henrija Delaunayja prejme evropski prvak v nogometu. Lovorika nosi ime po pokojnem Henriju Delaunayju, ki je bil prvi generalni sekretar Mednarodne evropske nogometne zveze (Uefa) in najbolj zaslužen, da nogometaši poleg svetovnega od leta 1960 igrajo tudi evropsko prvenstvo. Ideja se mu je porodila že leta 1927, izvedbe prvega prvenstva v Franciji pa ni dočakal. Pred 13 leti so lovoriko posodobili, današnja je izdelana iz srebra, težka je osem kilogramov, visoka pa 60 centimetrov. Pri osvežitvi je bil odstranjen marmornati podstavek, imena prvakov držav pa so po novem vgravirana. Prvi naslov so doma osvojili prav Francozi, Jugoslavija je bila srebrna. Dan pred začetkom letošnjega EP je papež sprejel predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ta je Frančišku izročil pomanjšano repliko pokala, ki ga bo 11. julija v Londonu prejel že 16. evropski prvak. Foto: Reuters