Tito jim je vrnil, kar jim je vzel

Prav gotovo ni treba posebno poudarjati, koliko zanimivih ljudi, posameznikov in družin, živi v naši majhni državi na sončni strani Alp. Med njimi je 94-letna Prlečka Terezija Brumen. Poleg Terezije (v sredini) živijo še Verica, Albert, Jakob in Marta. Foto: osebni arhiv​Njena življenjska pot se je začela 14. oktobra 1927 v Žerovincih pri Ljutomeru. Mati Marija in oče Ivan Kosi sta poleg nje povila še 19 bratov in sester. Leta 1954 se je Terezija, po domače jo poznajo kot Vanekovo Treziko, poročila in se preselila v Zamušane, zaselek ob železniški in cestni povezavi med Ormožem in Ptujem. Ost...