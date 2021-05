Tito je oboževal njegov ajdov kruh in medvedjo šunko

Ivan Ivačič je bil kuharski mojster in prva slovenska kuharska TV-zvezda. Ob 100-letnici rojstva so v Posavskem muzeju v Brežicah z odličnim sodelovanjem chefovega sina Petra Ivačiča pripravili posebno razstavo. »Peter Ivačič je Posavskemu muzeju posodil očetove številne fotografije in podaril predmete, ki nam pripovedujejo o pestri in izjemni življenjski poti posavskega kuharskega mojstra. Na razstavo smo umestili tiste, ki predstavljajo najpomembnejše mejnike v njegovem življenju,« so povedali v muzeju. Ivačičevi kuharski začetki v Opatiji, kjer je nadgradil svoje slaščičarsko zn...