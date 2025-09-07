Tina Žarki si je za abrahama postavila ultravzdržljivostni kolesarski izziv

Ultrakolesarka Tina Žarki, doma iz Šenčurja, je med rekreativnimi kolesarji znana kot Tina Mašina. Petdesetletna mama srednješolca, športna trenerka in maserka je v to poletje, ki je bilo sicer prvo po 16 letih, da je imela čisto svoje počitnice, zakolesarila v najboljši psihični in fizični formi do sedaj, za jubilejni rojstni dan pa si je podarila enega najtežjih ultravzdržljivostnih kolesarskih izzivov na svetu: transkontinentalno dirko (Transcontinental race – TCR). Dirka velja za Mount Everest ultrakolesarstva, doslej jo je uspešno končal le en Slovenec pred več kot desetletjem.

S tem dosežkom je postavila nov mejnik v zgodovini slovenskega rekreativnega kolesarstva, in to na 20 let starem kolesu, v platnenih supergah in z njenim značilnim nasmehom. A to ni le športni dosežek, ampak tudi zgodba o vztrajnosti, veri vase in preseganju meja.

Vse za dirko je morala voziti s seboj. FOTO: osebni arhiv

Za dirko, katere glavna značilnost je, da je samooskrbna, kar pomeni, da ni ekipe, spremljevalnih vozil, maserjev, kuharjev, zdravnikov, mehanikov in hotelskih postelj, je potrebovala 20 dni, 20 ur in 19 minut, prekolesarila pa 4878 kilometrov, od Santiaga de Compostela v Španiji čez Pireneje, francoske Alpe, italijansko Toskano, Albanijo, Severno Makedonijo, Srbijo, Bolgarijo in Romunijo vse do Črnega morja. Vsak dan je bila v pogonu po najmanj 18 ur, spala je le od dve do štiri ure. Premagala je okoli 3000 višinskih metrov ter od 150 do 350 kilometrov na dan.

Sam proti samemu sebi

»TCR je brutalna ultrakolesarska dirka, ki po zahtevnosti brez težav stoji ob boku največjim: dolžina je skoraj enaka kot na znameniti dirki čez Ameriko RAAM, a z več višinci. Na svoji poti sem prekolesarila več kilometrov, kot jih ima Tour de France, skoraj enake višince, sama pa sem prevzela vlogo svoje nutricionistke, psihologinje, maserke, motivatorke in mehanika. TCR je dirka, na kateri si popolnoma sam – ti proti cesti, proti vremenu in proti samemu sebi,« nam smeje se razlaga na domačem vrtu.

Največji izziv zanjo je bila negotovost, ali bo njeno telo vse to sploh zdržalo. Prej je bila njena najdaljša izkušnja 1600 kilometrov, kar je trikrat manj od dolžine TCR. A na koncu je dirko dokončala brez enega mišičnega krča in brez bolečin v mišicah, poleg tega pa je bila že v manj kot tednu dni spet čisto v svojem telesu, kot da se ni nič zgodilo. Kljub neprespanosti je njeno telo med dirko in tudi po njej delalo dobro – kot švicarska ura. »To je zame pravi jackpot, da sem vitalna in zdrava, ne pa čas in število kilometrov,« je dejala.

Po dirki ni čutila ne krčev ne bolečin v mišicah. FOTO: osebni arhiv

Ne šteje kilometrov in ne meri srčnega utripa

Tina je bila od 30. do 42. leta tekačica in ultramaratonka, nato pa se je po poškodbi gležnja spontano usmerila na kolo. Povsem kolesarsko nepripravljena in bolj po naključju se je leta 2017 prijavila na najdaljšo, 156 km dolgo traso maratona Franje, si sposodila kolo in čelado ter v edinih netekaških čevljih, ki jih je imela, z allstarkami, in tekaškim pulijem opravila z njimi.

Platnene allstarke so njen zaščitni znak. FOTO: osebni arhiv

Od takrat je neustavljiva, in to v njenem slogu. Že od nekdaj je nekoliko posebna in izven konteksta, o sebi pravi, da je divjakinja v pozitivnem smislu. »Nikoli nisem sanjala, da bom postala ekstremna športnica, do tega je prišlo čisto spontano. Ko mi nekaj postane všeč, to ponesem do ekstrema, saj v tem uživam. Pri mojem kolesarjenju mi niso pomembni ne kilometri in ne višinci, ne uporabljam ne pametne ure z vsemi tistimi parametri ne števca kilometrov in srčnega utripa. Moje cestno kolo je staro 20 let, kupila sem rabljeno, in ker dobro dela, ne vidim potrebe, da bi ga menjala. Tudi gelov in vse tiste skomercializirane posebne umetne hrane ne jem, kolesarim na pravo hrano, treniram po navdihu. Pravzaprav nikoli ne rečem, da grem na trening, ampak na kolo. Včasih izkoristim za kolesarjenje pot v službo, ko sem še delala v Radovljici, sem se vsak dan vozila s kolesom v službo. Se zgodi, da kdaj tudi ne grem, če se mi ne ljubi, upoštevam tudi, da je počitek zelo pomemben del športa ter da se telesa ne sme preforsirati,« se smeje in prizna, da dolgo ne more biti pri miru, zato so njeni počitki bolj kratki.

Za skoraj 5000 km je potrebovala 20 dni in 20 ur. FOTO: osebni arhiv

Ne trpi, ampak uživa

Marsikdo jo zaradi njenega samosvojega sloga gleda malce postrani. Včasih jo kdo vpraša, kako gre na te težke dirke, če ima tako staro opremo in se nič kaj posebej ne pripravlja. »Ker ne stokam in jokam, marsikdo sploh ne dojame mojega pristopa. Nisem kot tisti rekreativci, ki vidno trpijo, po domače furajo suffer, ki beležijo kilometre in lovijo čase in rezultate, kot bi bili profesionalci. Moje vodilo je, da v tem uživam in da poslušam sebe in svoje telo. D pridem do cilja srečna, nasmejana in brez problemov, je moj največji uspeh, in to bom počela, dokler bo tako,« nadaljuje.

Njeno vodilo je, da uživa in posluša sebe in svoje telo. FOTO: osebni arhiv

Prepričana je, da smo ženske psihično veliko močnejše in tudi bolj vztrajne, a da si na splošno težje vzamemo dovolj časa za rekreacijo, zato je med kolesarji tako malo žensk. »A vseeno se to spreminja, letos so za dirko TCR še posebno spodbujali ženske, na startu nas je bilo kar 82! Res pa je, da so bile to večinoma ženske brez otrok, ki imajo dovolj časa za kolo. Tudi jaz sem lahko nadvse hvaležna mojim nogam in sploh telesu, da me tako dobro nosi in da si lahko tako organiziram življenje, da lahko kolesarim,« je še povedala.