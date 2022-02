Pred petimi leti, 7. januarja 2017, se je naša smučarska kraljica Tina Maze še zadnjič spustila po veleslalomski progi na Mariborskem Pohorju, prav tam, kjer je začela svojo tekmovalno pot. Tik pred ciljem je snela smuči in peš prek ciljne črte vstopila v zgodovino kot naša najbolj uspešna smučarka in športnica vseh časov. Po slovesu je tekmovalni ritem in izjemne obremenitve zamenjala za umirjeno družinsko življenje. Z nekdanjim trenerjem Andreo Massijem in njuno skoraj štiriletno hčerkico Anouk živijo na Goriškem, v bližini reke Soče tik ob slovensko-italijanski meji. Andrea dela na eni od ...