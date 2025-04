Tina Maze in Tadej Pogačar za mlade plavalce

V Radovljici ima plavanje bogato zgodovino. Njen del je tudi paraplavalec Darko Đurić, ki je odraščal v kraju Podbrezje, na poti do svojih uspehov pa treniral tudi v Radovljici. Eden od njegovih trenerjev je bil Alen Kramar, ki je danes glavni trener v Plavalnem klubu Radovljica. Alena se je Darkova športna zgodba dotaknila. Đurić se je po uspešni karieri upokojil, Alen je ostal v plavanju. Še več, odločil se je, da v klubu ponudijo priložnost in možnost mladim s posebnimi potrebami.

»Začeli smo z ničle, danes imamo kar 34 takih otrok, mladostnikov,« se upravičeno pohvali; za mladino skrbi kar 10 izobraženih trenerjev. Alen verjame v to zgodbo, se pa tudi zaveda, da mora najti dodatna sredstva. Ker za šport ni nikoli dovolj cekinov, so se na Gorenjskem lotili inovativne zgodbe, pripravili so odmevno dražbo športnih rekvizitov. Mirno lahko zapišemo, da so s svojo zgodbo, ne nazadnje plavalni klub deluje že od leta 1933, prepričali številne. Zato do konca tega meseca vitrine Plavalnega kluba Radovljica krasijo športni artikli zvenečih slovenskih parašportnikov in parašportnic.

Tadej je poklonil podpisani brezrokavnik. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Zadovoljstvo mladih je vzpodbuda

»Stroški dela so visoki. Ko treniramo z mladimi, je ogrevani bazen zaprt. Svoje naredijo tudi stroški tekmovanj, velikokrat smo v tujini,« nadaljuje Alen, ki verjame, da se bo nabralo sredstev za nemoteno vadbo, ki mladim koristi. Ne nazadnje je dokazano, da šport pomaga tudi v procesu rehabilitacije, pa tudi pri socializaciji. Do konca meseca na klubski Facebook strani dražijo 22 artiklov, ki so jih velikodušno odstopili Tadej Pogačar, Jaka Blažič, Sara Isaković, Anže Kopitar, Kristjan Čeh, Tina Maze, Bojan Križaj, Darko Đurić, Peter Prevc, nogometna, rokometna in odbojkarska reprezentanca, paralokostrelska ekipa Slovenije in drugi. Svojo kapo iz šampionske sezone 2012/2013, takrat je v svetovnem pokalu zbrala kar 2414 točk, je v dobri namen darovala Tina Maze, omahovali pa niso niti preostali asi, košarkarski dres je z veseljem podaril reprezentant Jaka Blažič.

Anže Kopitar ni pozabil rojakov, daroval je hokejsko palico. FOTO: PK Radovljica

»Plavanje je zelo dobra rekreacija in športna aktivnost. Rad grem na tekme s sotekmovalci. Ko dobiš medaljo, je pa tudi dober občutek,« je navdušeno povedal mladi Duško. To je tisto, kar žene Radovljičane. Ne prosijo, ampak z inovativnimi pristopi iščejo cekine, premikajo meje in opozarjajo, da drugačnost bogati, povezuje. V vodi ali zunaj nje.