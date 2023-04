Tina Gorenjak je igralka, vsestranska umetnica in ljubljenka slovenskega občinstva. V njeni bogati karieri smo jo lahko občudovali v televizijskih serijah, oddajah, filmih in gledaliških predstavah, preizkusila se je kot stand up komičarka, pevka in režiserka, poseben pečat pa je vtisnila z duhovitimi in komunikativnimi avtorskimi besedili in predstavami. V njih se ukvarja s temami, s katerimi se sodobna ženska zlahka poistoveti, pravzaprav so kot tolažeč in zabaven pogovor s prijateljico. Vsestranska umetnica je svoje darove, izkušnje in vse, kar se ji je dogajalo v zadnjih nekaj letih, zbral...