Tim Gajser je dirkal v spomin na pokojnega brata

Marec je že postregel z dvema tekmama svetovnega prvenstva v motokrosu. Tudi z našim asom Timom Gajserjem v glavni vlogi. Čudežni deček, zdaj že odrasel fant in mož iz Pečk pri Makolah, se vrača po sezoni, ki bi jo sam, predvsem uvod, najraje kar pozabil.

Vrnitev po zlomu noge

Lani Gajserju ni bilo lahko. Že februarja si je zlomil nogo in izgubil pol sezone. A vrnitev je bila več kot odlična. Rehabilitacija je uspela, Tim pa je bil iz tekme v tekmo boljši. Sklepni del je kronal z dvema zmagama, tudi na zadnji tekmi v Matterley Basinu. Verjetno mu je bilo še kako žal, da je sezone konec. Tudi zato je še bolj motivirano začel letošnjo. Ta prinaša 19 dirk, v tekmovalni koledar se je vrnil kitajski Šanghaj, nova je dodatna dirka v Španiji. Tekmovalci se bodo merili v Lugu, dirka bo nosila naziv Velika nagrada Galicije. Sezona se bo končala 29. septembra.

Tim Gajser in Jan Pancar prvič skupaj med svetovno elito FOTO: Damjan Končar

Na uvodni tekmi v Argentini je Gajser osvojil tretje mesto, na drugi v Španiji je bil drugi. »Moram biti zadovoljen. Jorge je bil res dober. V prvi vožnji sem slabo startal, potem pa ni imelo več smisla loviti Prada. V drugi je bilo bolje, prišel sem bližje, a vseeno nisem mogel doseči več. Vsekakor dobra dirka in veliko novih točk,« po tekmi 27-letni Gajser ni skrival navdušenja. Svetovno prvenstvo se bo nadaljevalo z dirko na Sardiniji.

Vse najboljše, veliki brat

Tekma minuli vikend je bila za Tima posebna. Petkratni svetovni prvak je v Španiji dirkal v spomin na pokojnega brata Žana. To pot je nastopil s čelado, na kateri je bilo ovekovečeno bratovo ime. »Vse najboljše, veliki brat Žan. Želim si, da bi bila skupaj, da bi praznovala tvoj dan! Rad te imam, brat,« je ob tej priliki zapisal Tim na facebooku, objavil pa je tudi fotografijo s čelado v roki. Tim svojega brata ni poznal.

V spomin na Žana FOTO: Honda Racing/ShotbyBavo

Spomladi leta 1995 sta Timov oče Bogo in tedanja njegova partnerica ostala brez dveletnega sina. »Kriminalisti so raziskovali, da je to nemogoče, jaz sem ga zadel pri sedemdesetih kilometrih na uro v sence, nikjer ni krvavel, nič. Z vsakim motorjem so zlomi, pri njem pa ni bilo nič, le praska,« se je v pogovoru za Delo pred leti Bogo Gajser spomnil nesreče, ki mu je vzela sina ... Bolečine, ki jo je čutil, ni znal nikoli dokončno opisati. Poznajo jo le starši, ki izgubijo svojega otroka ... Bogo pa se je boril naprej, tudi z božjo pomočjo, kot večkrat pove. Spominja se, da mu je notranji glas govoril, naj dirka naprej, okolica zanj ni imela razumevanja. Bogo je ostal zapisan motokrosu, slabo leto zatem se mu je rodil sin Tim, ostal pa je spomin na Žana. Spomin, ki ga neguje in ohranja tudi Tim. Ne le minulo soboto, ampak tudi s tekmovalno številko 243: 24. marca bi rojstni dan slavil pokojni Žan.