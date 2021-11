Tihi reševalci človeških življenj

Ob sedanjem poslabšanju epidemije covida-19 po skoraj vsej Evropi, ko se posamezne države znova odločajo za uvajanje čedalje bolj drastičnih ukrepov, s katerimi naj bi zajezili bolezen, ki je že skoraj dve leti stalnica naših življenj, se krepijo glasovi in zahteve, da naj bi za dokončen spopad s hudobnim virusom uporabili zadnje orožje – obvezno cepljenje prebivalstva. Države se za zdaj še niso odločile za ta korak in še vedno pozivajo ljudi k prostovoljni zaščiti, v Avstriji so sicer napovedali, da naj bi februarja uvedli obvezno cepljenje, a do takrat se lahko marsikaj spremeni. Cepl...