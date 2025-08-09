Tibetansko sveto mesto

Ko slišimo besedo Tibet, se nam pred očmi izrišejo himalajski vršaci, neskončne visokogorske planote ter slikovita palača Potala v mestu Lhasa. Beseda Lhasa v tibetanščini pomeni kraj bogov. Mesto leži ob istoimenski reki, ki se nekaj deset kilometrov jugozahodno izliva v reko Yarlung Tzampo; ta v nadaljevanju dobi ime Bramaputra in je eden največjih svetovnih veletokov. Mesto leži v globoki, z gorami obkroženi, precej mokrotni in z jezeri prekriti dolini, sredi mesta v nebo štrli kamnit zob, na katerem stoji legendarna palača dalajlame Potala. Leži na višini 3500 metrov, kar pomeni, da je polmilijonsko mesto eno najvišje ležečih na svetu.

Prizor z ulice FOTO: Janez Mihovec

Zgodovina Tibeta je neločljivo povezana z budizmom. Ta se je na visokogorsko planoto razširil v 7. in 8. stoletju, potem ko je v južni Aziji obstajal že tisočletje. Sredi 7. stoletja je Songcen Gampo postal vodja Tibetanskega imperija in združil tibetanska plemena. Svoj sedež je iz gradu Čingva Takce preselil na mesto današnje Lhase in na griču Marpori zgradil prve objekte, iz katerih je nato nastala Potala.

13 nadstropij ima palača Potala.

Svojo oblast je utrdil z dvema porokama. Najprej s princeso Bhrikuti iz Nepala in nato s princeso Ven Čeng s cesarskega dvora dinastije Tang na Kitajskem. Na tak način je Tibet postal dežela, ki je bila od nekdaj povezana tako z Indijsko podcelino kot matično Kitajsko. Tibetansko kraljestvo je v nadaljevanju propadlo, Lhasa pa se je ohranila in postajala vse pomembnejše religiozno središče.

Vsepovsod so menihi, običajno oblečeni v rdeče, saj je ta ločina prevladujoča v tibetanskem budizmu. FOTO: Janez Mihovec

Trgovsko središče

Ponovni vzpon se je začel s 5. dalajlamo Lobsang Gjatso, ki je konec 17. stoletja ponovno združil Tibet in zgradil palačo Potalo kot sedež duhovne in politične oblasti v deželi. V mestu so bili zgrajeni tudi trije še danes sloveči samostani: Ganden, Sera in Drepung. Mesto je postalo pomembno trgovsko središče, trgovalo je tako rekoč z vsemi azijskimi državami. Tibet je bil konec 19. stoletja in prvo polovico 20. stoletja praktično neodvisen: Indija je bila britanska kolonija in se v zadeve Tibeta ni mogla vtikati, Kitajska pa se je ukvarjala z notranjo nestabilnostjo in ni imela ne časa ne moči, da bi se ukvarjala z oddaljeno provinco. Leta 1720 je prišlo do sklenitve sporazuma med kitajskim cesarjem in dalajlamo, po katerem je kitajska civilna oblast nadrejena tibetanski, tibetanska verska skupnost pa kitajskim cesarjem nudi versko in duhovno podporo.

Stari center je precej bolj prijeten.

Pod teokratsko vladavino dalajlam je Lhasa leta 1950 postala mesto z okoli 40.000 prebivalci. Tam so živele številne etične skupnosti, poleg Tibetancev še kašmirski muslimani, ladaški budistični trgovci, Nepalci, Sikhi in kitajski trgovci in uradniki.

Potala obvladuje središče mesta. FOTO: Janez Mihovec

Leta 1949 so komunistične sile pod vodstvom Maa Cetunga v kitajski državljanski vojni odločilno porazile prozahodne sile Čjang Kajška. Nove oblasti so ponovno sestavile države in pri tem niso pozabile na Tibet, ki so ga že stoletja pojmovale kot del Kitajske. Leta 1950 so Tibet okupirali, a so mu v tem času še pustili nekaj samouprave. Vse se je spremenilo po letu 1959, ko je prišlo do tibetanskega upora in pobega 14. dalajlame v Indijo. Odtlej Kitajska Tibetu in Lhasi vlada z železno roko, istočasno pa je prinesla neverjeten napredek in mesto spremenila v moderno prestolnico.

Kulturna dediščina

Danes Lhasa šteje okoli pol milijona prebivalcev in je v pretežni meri kitajsko mesto, le v strogem starem mestnem jedru še prevladujejo Tibetanci. Nekaj zaradi želje, da bi v mesto privabili turiste, ki bi občudovali njihovo kulturo, nekaj pa zaradi prizadevanj, da bi se predstavili kot prijatelji Tibeta in ne okupatorji. Želja oblasti je, da se ohrani starodavni videz mesta, in zdi se, da jim je to uspelo. Da bi se ohranil pogled na palačo Potala in staro mestno jedro, je v njegovi okolici prepovedana vsaka gradnja, ki presega 21 metrov višine.

Množična molitev ni nič neobičajnega. FOTO: Janez Mihovec

Pustimo torej na miru obrobje mesta s številnimi modernimi bloki, športnimi dvoranami, industrijskimi obrati in drugimi modernimi zgradbami. Stari center je precej bolj prijeten. Stare, z apnom pobeljene zgradbe z velikimi steklenimi okni so pomešane z budističnimi templji. Vsepovsod so menihi in ... menihinje. Običajno oblečeni v rdeče, saj je ta ločina prevladujoča v tibetanskem budizmu. Pa seveda tisti, ki imajo rumene klobuke. Po mestu je posod polno beračev, ki vsak s svojo srce parajočo zgodbo računajo na usmiljenje mimoidočih. Pa množica trgovin in lokalov, kjer vsakdo najde tisto, kar si želi. Tibet je v zadnjih desetletjih naredil veliki gospodarski korak naprej, a vseh očitno to (še) ni doseglo.

Jezerska pokrajina pod Potalo FOTO: Janez Mihovec

Središče mesta obvladuje mogočna trinajstnadstropna palača Potala, sedež dalajlame. Danes je muzej in kraj, ki ga vsak obiskovalec preprosto mora videti. Pa ni vse tako enostavno. V mogočno zgradbo, v kateri je bojda 1000 prostorov, dnevno spustijo le 4000 obiskovalcev. Rezervacijo je treba narediti že vrsto mesecev prej. Vhodna točka je podobna tistim na mednarodnih letališčih. Številni varnostniki pregledajo prav vse in ničesar ne prepuščajo naključju. Gibanje po palači je omejeno na le kakih 10 odstotkov zgradbe in pravzaprav ni sprehod, ampak čisto spodoben pohod. Vrsta tu, čakanje drugje, spet vrsta tam, vse to po strogem redu, ki ne dopušča izjem. Čisto upravičeno je palača že več desetletij na Unescovem seznamu kulturne dediščine. To je sprehod po klančini, ki pripelje najprej do belega in nato rdečega dela palače, ki sta bili nekdaj civilna in verska uprava dežele. Pa skozi vrsto molilnih dvoran, mimo množice kipov, bivalnih prostorov menihov do osebnih prostorov dalajlame in še bi se dalo naštevati.

V samostanu FOTO: Janez Mihovec

Z vrha palače se odpre pogled na mesto globoko spodaj, na gore Himalaje v okolici in človek se zave, da je bil v približku Šangri-La. Pravljične dežele sveta.