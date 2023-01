Playstationova ekskluziva The Last of Us je ena najbolj cenjenih in prodajanih iger oziroma franšiz zadnjih let. Od leta 2013, ko je igra za playstation 3 ugledala luč sveta, tik pred prihodom nove konzole playstation 4, so prodali več kot 37 milijonov izvodov, pri čemer levji delež predstavlja prav prvi del. Leta 2014 sta prišla še dodatek Left Behind, ki je ponudil globlji vpogled v ozadje glavne junakinje, in grafično nadgrajena verzija za sveži in zmogljivejši playstation 4, leta 2020 pa drugi del igre The Last of Us Part 2. Predelava za playstation 5 Playstation 5 igri doda nove razsežn...