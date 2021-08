Hitri testi so postali plačljivi, razen za šolnike, zdravstvene delavce, gostince, prodajalce, hotelirje, frizerje ... kaj porečete? Brezplačnih testov ni; testiranje bomo morali plačati vsi davkoplačevalci. Glede na to, da je cepljenje zastonj, naj se gredo raje cepit! 44 %

Podpiram odločitev. Kdor zaradi službe potrebuje test, naj ga dobi brezplačno. 17 %

Glede na to, da je toliko izjem, bi testiranje lahko ostalo brezplačno za vse. 39 %

Za obisk prireditev, gostiln itd. že nekaj časa velja pogoj PCT. So od vas že zahtevali dokazilo? Da, večinoma ga kar preverjajo. 21 %

Nekajkrat sem ga moral pokazati. Večinoma ga nihče ne preverja. 16 %

Potrdila mi ni bilo treba pokazati še nikjer. 41 %

PCT-potrdila sploh nimam. 22 %

Vas je zaradi afganistanske krize strah novega migrantskega vala? Da, poostriti je treba varnost na mejah. 77 %

Ne, migrantov k nam ne bo. 23 %

V Sloveniji in še marsikje je za obisk gostinskih lokalov, muzejev, koncertov in drugih ustanov ali prireditev potrebno potrdilo PCT. Imetnik potrdila z njim dokaže, da je bodisi prebolel covid-19, ali je cepljen s cepivom proti koronavirusu, ali pa ima veljaven test o neokuženosti.Toda tudi v zvezi s PCT-potrdili se je izkazalo, da so eno pravila, nekaj povsem drugega pa njihovo izvajanje oz. upoštevanje. Teorija in praksa sta kot pes in mačka. Samo 21 odstotkov sodelujočih v tokratni anketi portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic je na vprašanje, ali so od njih zahtevali potrdilo PCT, odgovorilo pozitivno.Samo včasih je potrdilo moralo pokazati 16 % anketirancev, kar 41 % pa je takih, od katerih ga pri vstopu ali obisku niso zahtevali. No, iz prve roke lahko napišemo takole: v zadnjih 14 dneh so ob štirih obiskih gostinskih lokalov v dveh preverili PCT-potrdilo, v dveh pa so nam verjeli na besedo in nam ni bilo treba kazati potrdila. Rezultat torej 50 : 50. Ni slabo, mar ne – za tiste, ki ne upoštevajo navodil in pravil.Precej večji je očitno strah pred novim valom beguncev, ki bi lahko znova pljusknil na staro celino in tudi čez naše meje. Ta po dramatičnih dogodkih v Afganistanu razžira kar 77 odstotkov sodelujočih v naši anketi. Najbrž povsem upravičeno.