Preverili smo telefon, ki stane en evro? Pa je za kaj?

Pri Telemachu so uresničili svojo večletno željo in strankam ponudili telefon pod lastno blagovno znamko. Telemach 5G pametni telefon, kot se uradno imenuje, je uporabnikom Telemachovih storitev v primeru nakupa staro za novo na voljo za en sam evro; v redni prodaji je treba zanj odšteti 179 evrov. A ker pri Telemachu veliko govorijo o ponovni uporabi izdelkov in trajnostnem ravnanju z odpadki, si v bistvu želijo, da bi čim več kupcev prineslo svoje stare telefone in jih zamenjalo za nove, seveda Telemachove.

Kupce bosta pritegnila nizka cena in menjava staro za novo.

Solidno opremljen

Ponuja povezovanje s 5G-omrežjem. FOTO: Staš Ivanc

Pa si ga pobliže oglejmo. Kakor nam razkrije hiter pogled v drobovje, gre za model 5G UG phone U23 (tisti UG pomeni Telemachovo krovno družbo United Group), ki ga proizvaja kitajski ZTE, kjer mu sicer pravijo blade A73 5G. In čeprav gre za pametni telefon nižjega cenovnega razreda, sploh ni tako slabo opremljen: poganja ga procesor unisoc T760 s štirimi hitrimi in štirimi varčnimi jedri, opremljen je s štirimi gigabajti delovnega pomnilnika (še štirje gigabajti so v obliki virtualnega rama, ki deluje v okviru notranjega pomnilnika). Tega je 128 GB, lahko pa ga razširimo s spominsko kartico micro sd. Tole ni ravno gamerski telefon, a kakšno sprostitveno igrico bo že prebavil.

Zaslon in kamera

UG phone U23 se ponaša z velikim, 6,5-palčnim (16,5-centimetrskim) zaslonom visoke ločljivosti (720 x 1600 pik) in 90-herčnim osveževanjem slike, kar se prav dobro obnese tudi v realnosti, ne le na papirju. Kamera je dvojna, pri čemer je drugo zrklo tam le za pomoč pri globinskem ostrenju: važna je glavna kamera, ki ima 50 milijonov slikovnih točk in obvlada samodejno ostrenje. Prednja kamera ima le pet megapikslov, a za selfieje, ki jih gledamo le na telefonu in družbenih omrežjih, je čisto dovolj.

50 MP ima glavna kamera.

Kakovost glavne kamere sicer ni vrhunska, a za nezahtevnega uporabnika povsem zadovoljiva. Edina zamera bi bila odsotnost ultra širokokotne kamere, ki bi telefon naredila bolj vsestransko uporabnega. Telemachov telefon se na splošno solidno izkaže pri dobri svetlobi, ima uporaben portretni način, kjer lahko z drsnikom simuliramo bolj ali manj odprto zaslonko (za učinek zamegljenega ozadja), pozna pa tudi nočni in ročni način fotografije, poleg tega lahko slikamo v nazivni ločljivosti 50 MP (slike se drugače shranjujejo v ločljivosti 12,5 MP, saj veste, združevanje štirih slikovnih točk v eno za boljšo osvetljenost).

Velik zaslon in povsem spodobna glavna kamera

Aktualni android

Niti baterija ni od muh, saj ima kapaciteto 5000 mAh, le polni se bolj počasi; priložen je 10-vatni napajalnik. Pa saj telefone vsi polnimo ponoči, čez dan pa bo zdržal brez problema. V škatli so še silikonski ovitek in zaščitna folija za zaslon, kar je v tem cenovnem razredu zelo dobrodošlo. Izpostavim lahko tudi dejstvo, da je na telefonu naložen aktualni Googlov mobilni operacijski sistem android 13, zapakiran v ZTE-jev uporabniški vmesnik myos 13, katerega prednost je v tem, da ni pretirano naphan z nepotrebno navlako in načičkanostjo; le pri prvi nastavitvi z vstavljeno sim kartico se naložijo nekatere telemachovske aplikacije. Poleg vsega tega Telemach zagotavlja kar triletno jamstvo, kar tudi ni kar tako. No, pa še na pogled je prav soliden.

Vzdržljiva baterija in aktualni operacijski sistem

Digitalno zumiranje: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Digitalno zumiranje: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc