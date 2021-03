Te živali so kot z drugega planeta, a lahko jih imate doma (FOTO)

Razmnoževanje živali v reji, v nadzorovanih razmerah, lahko prepreči izumiranje vrste in poveča njihovo število, v nekaterih primerih pa tudi omogoči, da si za eksotičnega hišnega ljubljenčka izberemo zelo redko vrsto, a ker gre za žival, rojeno v reji, to ne vpliva na njeno ogroženost v naravi. Za rejo je seveda treba dobiti ustrezna dovoljenja in se pred nakupom dobro pozanimati o rejcu, da ne bi podpirali črnega trga z živalmi. Med najbolj nenavadne eksote, ki jih lahko imamo v ujetništvu, spadajo aksolotl, brezuhi varan in oklepni pasasti kuščar, ki so jih rejci uspešno razmnožili tudi pri...