Tatjana Mihelj v dežju še ni plesala

Marsikdo se v teh dneh sprašuje, kdo je Tatjana Mihelj, ki je s pesmijo Ples v dežju prepričljivo zmagala na letošnjih Melodijah morja in sonca (MMS). Novogoričanka, ki ravno danes, 22. julija, praznuje 48. rojstni dan, že več let prepeva na različnih odrih doma in v tujini. Na Emi leta 1999 je denimo prepevala Dlan okrog srca, svoj glas pa večkrat posodila tudi kot spremstvo različnim izvajalcem, a tokrat je prišla na svoj račun. Z glasbo je odraščala, saj je njena mama pela v pevskem zboru, oče pa je igral trobento. V osnovni šoli je bila solistka v mladinskem pevskem zboru in že takrat je ...