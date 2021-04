Tatici sta se pirha razlila

Če so si člani Turističnega društva Krim še tako želeli, da bi izpeljali tradicionalno velikonočno razstavo, pa so se morali sprijazniti, da je v Vrbljenah pri Igu že drugič zapored ne bo. Pred lansko razglasitvijo epidemije covida-19, ki je še niso pričakovali, so se temeljito pripravljali na imenitno razstavo, a so morali zamisel kmalu žal opustiti. Še najbolj je bila žalostna Jelka Minatti, saj je do razglasitve lanske prve epidemije pobarvala že 900 jajc. Surovih, kajpak, saj Minattijeva jajc ne kuha, ker bi bilo to precej zamudno. Jelkini pirhi na eni od prejšnjih vrbljenskih razstav Fot...