Tanja Ribič: Đuro mi je še vedno tako zelo všeč

INTERVJU

Tako pravi o svojem možu, s katerim pripravlja skupni filmski projekt. Noče biti žrtev kariere, pove in še, da ne prenaša več sprenevedanja. Umetnik se razdaja, ne pa prodaja.

Na slovenski umetniški sceni je njeno ime sinonim za predanost in raznolikost. Igrala je v gledališču, na filmu in televiziji, pela na Evroviziji, ustvarila nepozabne like, ki so se zasidrali v kolektivni spomin, in hkrati vedno znova presenetila s svojo sposobnostjo preobrazbe. Jeseni se vrača na oder Odiseje, kjer bo zaživela v predstavi Tako ti je, mala. Prvi slovenski ženski stand up muzikal je postal njen zaščitni znak, saj združuje avtobiografske utrinke, izbrušene igralske preobrazbe in družbeno kritiko, ki jo občinstvo sprejema s sproščenim smehom, pa tudi s tišino, ko humor razpre ...