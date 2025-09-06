Tanja Lončar je nežni zven citer združila s sodobno pop interpretacijo

Simpatična citrarka in pevka Tanja Lončar je pred dvanajstimi leti v šovu Slovenija ima talent mnoge prijetno presenetila s citrami, s katerimi se je prebila v polfinale. To poletje pa se je s prvo samostojno pesmijo Poti aleksandrink prvič pojavila na festivalu Melodij morja in sonca (MMS). Skupaj s citrami, ki smo jih v pop skladbi prav tako prvič slišali na tem priljubljenem festivalu.

Morje, sonce in citre FOTO: osebni arhiv

Tanja Lončar prihaja iz Velenja, a se je pred kratkim preselila 20 kilometrov višje, proti severu, v sosednjo mestno občino Slovenj Gradec. »A ostajam Velenjčanka,« v smehu pove simpatična glasbenica. Njen nastop na MMS je bil poseben, saj je prišla na oder s citrami, ki jo spremljajo od mladih nog, ko se jih je učila igrati v velenjski glasbeni šoli. Na finalnem festivalskem večeru je nastopila z električnimi citrami, ki so dodale skladbi pridih drugačnosti in pop interpretacijo pesmi. V večini njenih videospotov in na nastopih pa jo vidimo in slišimo igrati na klasične koncertne akustične citre, s katerimi, kot pravi, citrarski leseni trup oziroma trebušček rada izkoristi tudi kot tolkala, kar pop ritmom doda še več svežine.

Močna čustvena zgodba

Tanja je po izobrazbi molekulska in funkcionalna biologinja, dela pa kot osebna športna trenerka in samostojna glasbenica, ki nenehno raziskuje nove glasbene poti in obenem dokazuje, da lahko tudi citre kot ljudski inštrument v sodobni preobleki nagovorijo zahtevnejše poslušalce. Sploh če zazvenijo v pop ritmih. Glasbo za njeno pesem je skomponiral Tomaž Trop, glasbenik skupine Tabu, besedilo je delo Jerneja Dirnbeka, glasbenika iz zasedbe Mi2, avtor glasbenega aranžmaja pa je Jani Hace, glasbenik skupine Siddharta.

S citrami živi svoje sanje. FOTO: Danej Benulič

»Presrečna sem, da me je ravno prva pesem, Poti aleksandrink, povezala z zelo izkušenimi glasbeniki in člani zelo znanih slovenskih rock in pop-rock skupin. Ne nazadnje je velika posebnost tudi to, da so izkušnje z rock odrov v obliki avtorstva prelili v kombinacijo citer in vokala v sodobni pop interpretaciji,« pove glasbenica, ki tradicijo citer na edinstven način prepleta s sodobno pop glasbo. »Svoj glasbeni izraz oblikujem skozi priredbe za citre in vokal v pop preobleki. S svojo prvo skladbo sem šla še korak dlje, saj sem nežni zven citer združila s sodobno pop interpretacijo v močno čustveno zgodbo,« pravi Lončarjeva, ki je prag velenjske glasbene šole prestopila s sedmimi leti, pozneje pa je s citrami nastopala na številnih dogodkih, proslavah, koncertih in zaigrala nanje celo na poročnih obredih.

»Vabili so me tudi v radijske in televizijske oddaje, v šovu Slovenija ima talent sem se pred 12 leti prebila v polfinale. S citrami sem se udeleževala tekmovanj doma in v tujini, poleg dveh srebrnih plaket na državnem tekmovanju sem si priigrala posebno nagrado za muzikalnost in prvo mesto v kategoriji mlajših citrarjev na mednarodnem tekmovanju v Münchnu,« je upravičeno ponosna Tanja, ki si bo za vselej zapomnila nastop na letošnjem odru MMS. Tudi zato, ker je nanj stopila prvič, in to z lastno pesmijo, ki jo je premierno izvedla v živo s festivalskim bandom.

Poskusila sem uživati v vsakem trenutku na odru in mislim, da je to začutila tudi publika, pravi. FOTO: Aleš Rosa

»Zame je bilo to izjemna čast, saj gre za festival s tradicijo. Od mladih nog sem vedno občudovala nastopajoče na tem festivalu in sanjala, da bi nekoč pod takšnimi žarometi in pred takšno publiko nastopila tudi sama. In letos so se mi sanje uresničile,« pravi pevka in citrarka, ki se je na festival intenzivno pripravljala in temu primerno veliko vadila. Kot pravi, je njena pesem zgodba o upanju in pogumu, ki so ga nekoč imele aleksandrinke, ki so bile drzne, iskrene in polne upanja. »Ta močna čustvena zgodba se je čudovito zlila z nežnim zvenom citer v sodobni pop interpretaciji. To je bilo za vse nekaj novega in mislim, da so bili vsi pozitivno presenečeni. Citre na tem festivalu niso nekaj običajnega, a to je bil moj glasbeni podpis in nanj sem ponosna,« pove Lončarjeva.

Oder ima posebno moč

In kako je doživela nastop? »Celotna festivalska izkušnja je bila res zelo lepa. Bilo je pestro, veliko se je dogajalo, veliko je bilo smeha, spletla so se nova glasbena prijateljstva. Seveda je to zame nova izkušnja tudi za naprej. Je bilo pa tudi naporno, a v pozitivnem smislu. Dejansko je moralo miniti nekaj tednov, da sem si uredila misli in se je vse vtisnilo v spomin, ki bo ostal za vedno. Zdaj lahko mirno rečem tudi to, da imata festivalski oder z vsemi lučkami, scenskimi dodatki, celotnim festivalskim bandom in celotni avditorij s publiko prav posebno moč. Res smo imeli vaje ves teden, ampak ko vidiš pred seboj zasedene sedeže v avditoriju in vse poslušalce, ki čakajo, kaj jim boš predstavil, dobiš tisti občutek pozitivne treme in željo po tem, da jim lahko končno predstaviš svojo pesem.«

Bilo je pestro, veliko se je dogajalo, veliko je bilo smeha, spletla so se nova glasbena prijateljstva, je povedala. FOTO: osebni arhiv

Kaj vse se je v trenutku, ko je končno stopila na oder, pletlo po njeni glavi in mislih, ne ve niti sama. »Vem le, da so me Poti aleksandrink preprosto posrkale vase in v svojo zgodbo, ki sem jo prepevala publiki. Poskusila sem uživati v vsakem trenutku na odru in mislim, da je to začutila tudi publika.« Kakšen je bil odziv javnosti po festivalu? »Odzivi so bili zelo pozitivni. Tudi sama sem se v pesem preprosto zaljubila in sem si želela, da bi jo tako vzljubili tudi poslušalci. Ob prebiranju vseh komentarjev mislim, da je bil moj cilj dosežen. Še posebno pa sem vesela, ko v avtu, kadar sem na poti, na kakšni radijski postaji slišim Poti aleksandrink. Tudi to je prav poseben občutek, ki ga doslej še nisem poznala. Skratka, pesem je našla pot do poslušalcev in upam, da se bo njena pot samo še nadaljevala,« sklene Tanja Lončar.