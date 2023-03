Tanja Kocman: Preobrazijo me iz pande v Tanjo

Gledalke in gledalce trenutno navdušuje dogajanje v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled, s katerim je tesno povezana tudi vroča komentatorska oddaja Poroka na drugi pogled. V tej letos svoja mnenja javno izražajo trije komentatorji, in sicer pevka Špela Grošelj, glasbeni producent Miha Hercog in jezična Štajerka Tanja Kocman.

»Ekstremno dobro smo se ujeli, med nami je prava kemija. Špelo poznam že dlje, o Mihi pa sem ugotovila, da je simpatičen človek z globino, predvsem pa velik kavalir. Imamo si ogromno za povedati in delimo svoje izkušnje ne glede na to, v kakšnem razmerju smo,« pravi nekoč izjemno priljubljena radijka, ki je svoj kruh služila tudi kot stand up komičarka. Kocmanova pravi, da iskreno verjame v to, da bo njihova pisana druščina odlično komentirala dogajanje v šovu, saj je Špela že dlje samska, Miha je sveže ločen, sama pa je zaljubljena do ušes. Tanja nam je zaupala, da so snemanja izjemno zabavna. »Najprej se srečamo v maski, kjer poskrbijo, da smo videti kot ljudje. No, vsaj jaz, saj me po prihodu iz Maribora pridno preobrazijo iz pande v Tanjo,« se zasmeji simpatična Štajerka. »Naša oddaja je izjemno sproščena, nikoli se ne pogovarjalo o tem, o čem se bomo pogovarjali pred kamero. Vse skupaj je zelo spontano. Delimo svoja mnenja in misli, iz tega pa se vedno izcimi kaj neverjetno zabavnega,« pravi Tanja in doda, da je Špela med vsemi največja perfekcionistka. »Ona drži vse vajeti v rokah, da nas kam ne zanese. To hvaležno ali nehvaležno delo, kakor želite, pripada njej. Zabavni smo pa vsi, prav vsi se znamo spustiti z verige in zdi se mi, da je Miha na dobri poti, da postane stand up komik,« se namuzne naša sogovornica.

Biti del takšne oddaje si šteje v čast. »Rada spoznavam ljudi, ki so drugačni in imajo za seboj uspešno zgodbo. Tudi izpostavljenost je vedno dobrodošla, vsaj zame, konec koncev pa gre za format oddaje, kjer gre za pozitivno izpostavljenost,« še pove Kocmanova.

Velika ljubezen

Javnost Tanjo pozna kot izjemno zabavno žensko. »Ljudje me poznajo kot nekoga, ki ves čas duhoviči, nekateri pa verjetno ne vedo, da premorem tudi nekaj globine in imam marsikaj za povedati, čeprav nisem bila poročena. To ne pomeni, da nekaterih stvari nisem doživela,« pravi Tanja. Obljublja, da bomo v oddaji spoznali tudi njeno nežnejšo plat.

Jezična Štajerka nam še zaupa, da jo lahko trenutno slišimo v jutranjem programu lokalne radijske postaje Net FM, poleg tega imata s partnerjem podjetje, v katerem skrbita za digitalni marketing. »Še vedno pišem scenarije za različne predstave, sem aktivna na družabnih omrežjih in dela mi ne zmanjka. Seveda pa se še vedno motiviram, da bi spisala knjigo, o kateri govorim že deset let in me je pošteno sram, saj je še nisem dokončala. Razmišljam tudi o vrnitvi na oder, toda zdi se mi, da se morajo nekatere stvari enostavno poklopiti in priti mora pravi trenutek,« skrivnostno namigne Kocmanova.

Pravi, da ostaja radijka, čeprav se je pred leti zdelo, da se od radijskega studia poslavlja za vedno. »Radio je medij, ki mi je resnično blizu in mi je pisan na kožo. Ljudje te ne vidijo, ne moreš jim pokazati fotografij, temveč jim moraš orisati situacijo. Radio je torej moja prva ljubezen, le ob petih zjutraj se mi ne ljubi vstajati. Očitno pa je ravno zgodnja ura tista, ki me žene naprej v življenju,« se zasmeji Kocmanova.

Kot otrok ni imela veliko prijateljev, zato je bila nemška televizija njena velika prijateljica, nam še zaupa. »Rada se pojavljam na televiziji, s tem nimam težav. Sploh ko so mi dane vloge, ki niso neprijetne. Še vedno sem odprta za možnost, da bi nastopila v kakšni seriji in denimo nekomu le prinesla pijačo na mizo,« v smehu opiše svojo ljubezen do televizije in kamer. Naša sogovornica je znana tudi po tem, da je v preteklosti brez dlake na jeziku govorila o svojem samskem stanu, zdaj jasno in glasno pravi, da nikoli ne bi izključila možnosti, da se kot samska oseba poda v dogodivščino, kot je šov Poroka na prvi pogled. »Gre za eksperiment, skozi katerega se zagotovo naučiš veliko o sebi. Nikoli ne reci nikoli, jaz pa sem se zarečenega kruha toliko najedla, da sem se zredila za deset kilogramov,« se zasmeji.

Ima sanjskega moškega

V dolgi beli obleki se nikoli ni videla. »Te želje ni na mojem repertoarju. Odnos mora biti zgrajen na dobrih temeljih in spoštovanju, ne na podlagi podpisa ali papirja. Mogoče pa čez čas razvijem fantazijo o dolgi beli obleki in korakanju po kakšni plaži, medtem ko mi veter mrši lase,« se zasmeji.

V preteklosti je imela zaradi svoje neposrednosti in iskrenosti nemalo težav. »Verjetno sem zato, ker sem se nemalokrat razgalila in nosila svoje srce na pladnju, potegnila kratko. Zelo sem podobna svoji mami in velikokrat sva si rekli, da je prav to tisto, kar naju sestavlja in se nikoli nisva znali pretvarjati. Slednje ljudem jemlje veliko energije. Če bi bili vsi iskreni vsaj do sebe, bi si v življenju prihranili marsikatero trpljenje. Vedno bodite iskreni, tisti, ki jim to ne odgovarja, pa bodo že odfrčali iz vašega življenja,« pravi naša sogovornica, ki je z leti dobila debelo kožo.

»Včasih zamahnem z roko, po drugi strani pa se me še vedno dotakne, da si ljudje jemljejo čas in pravico govoriti grde stvari o nekom, ki ga sploh ne poznajo. Na nekatere stvari se pač navadiš, jih ne prebiraš, po drugi strani pa se mi zdi pomembno, da na to opozarjamo in se o tem pogovarjamo,« meni 38-letnica, ki si ne zna niti predstavljati, kako negativni komentarji vplivajo na mlade ženske, ki nimajo toliko izkušenj z zlobnimi jeziki kot ona. »Ogabno je, da lahko tujec vpliva na to, kako se bo nekdo počutil. To moramo zatreti v kali,.«

Kocmanova ne skriva, da je srečno zaljubljena. »Najina zgodba se je začela s poslovnim sodelovanjem, nato sva postavila prijateljske temelje, kar se mi zdi izjemno pomembno. Zame so prijateljstvo, spoštovanje in skupni interesi temelj za zdravo in ljubeče razmerje. Seveda pa mi je izjemno pomemben tudi smisel za humor, in zdaj to vse imam. Nikoli ne smemo obupati, saj nikoli ne vemo, kaj nam bo prineslo življenje. Sledimo srcu in se zavedajmo tega, da je življenje prekratko, da se ne bi imeli radi,« nam še pove za konec jezična komentatorka, ki upa, da bo šov kateremu izmed parov prinesel pravo in resnično ljubezen.