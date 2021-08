Takšna je moda novega Seksa v mestu

Nanizanka vam na srce polaga, da ste ne glede na starost še vedno dovolj mladostni za skoraj vse kombinacije in da vam zaradi let ni treba zdrsniti v modni dolgčas.

Carrie v novi seriji med drugim nosi torbico Gucci X Balenciaga.

Bluza Gerard Darel Nahomy, ki jo ima oblečeno Miranda.

Razprodani čevlji L ena Non Stop Disco edition

Asimetrično Balenciagino krilo v seriji nosi Charlotte.

Že res, da je naslov Seks v mestu namigoval, da so v središču priljubljene nanizanke z začetka 21. stoletja odnosi, a že od prvega dela je bila v njih prav tako, če ne še bolj, pomembna moda. Šov je ustvaril vrsto smernic, ki so jih posnemale ženske po vsem svetu, denimo krila iz tila ali ogromne broške iz blaga v obliki cvetov. Nič čudnega torej, da se ob trenutnem snemanju novih delov kultne zgodbe o štirih prijateljicah (no, po novem so tu le še tri) And just like that ljubiteljice serije po vsem svetu sprašujejo, kakšne modne kombinacije bodo tokrat nosile junakinje.Carrie (), Charlotte () in Miranda () – igralka, ki je igrala radoživo Samantho, v And just like that ne nastopa – tudi v novih nadaljevanjih blestijo v popolnih modnih kombinacijah. Za njihov oblačilni slog skrbi kostumografka, ki je del ekipe že vse od začetka. In kot so presodili poznavalci s posnetkov s snemanj, ki jih je producent HBO že predstavil javnosti, tudi tokrat ni razočarala.V seriji znova srečamo nekaj kultnih kosov, ki smo jih občudovali že v Seksu v mestu, s satenastimi modrimi manolkami z rozeto na čelu. Med drugim se znova pojavi Diorjev pas z neti, le da ga Carrie tokrat namesto k minimalistični oprijeti rožnati obleki nosi k ohlapni rožnati midi srajčni obleki znamke Caroline Herrera – če so v prvih delih serije navdih za oblačenje lahko našle 20- in 30-letnice, bodo v novi ideje našle 40- in 50-letnice. A čeprav so, primerno starosti junakinj, kroji oblačil bolj ohlapni, krila in obleke pa daljši, se ni bati, da boste razočarani: moda prijateljic pri 40 plus ni nič manj barvita in živahna, kot je bila pred desetletjem. Na srce vam polaga (če tega še niste zaznali iz drugih modnih kanalov), da ste ne glede na starost še vedno dovolj mladostni za skoraj vse kombinacije in da vam zaradi let ni treba zdrsniti v modni dolgčas – le na dolžino in velikost oblačil morate paziti.Nekaj kosov iz novih delov serije, ki smo jih lahko videli na fotografijah s snemanj, je že postalo hit, ki ga bodo sladokuske najverjetneje razgrabile, če ga bodo le našle v trgovinah. Med njimi so najverjetneje čevlji Lena Non Stop Disco edition, ki pa so razprodani, in vijolična bluza Gerard Darel Nahomy, ki jo v seriji nosi Miranda.