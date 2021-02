Tako visoke naj bi bile RTV-odpravnine

Programski svet RTV Slovenija je za novega generalnega direktorja imenoval trenutnega predsednika nadzornega sveta Andreja Graha Whatmougha. FOTO: ADRIAN PREGELJ/RTVSLO

Dokumenti kažejo, da ima RTV Slovenija v načrtu zmanjšati število zaposlenih za kakšnih 570 (od skupno nekaj čez 2000) in da potrebuje 24 milijonov evrov za 570 odpravnin.Matematiki so nemudoma izračunali, da bi tako povprečna odpravnina znašala 42.105,26 evra. Glede na visoke številke vsak razmeroma normalno podkovan o teh vprašanjih lahko ugotavlja, da je višina odpravnine pač povezana z razmeroma visokimi plačami na RTV Slovenija.Kaj o vsem tem meni vrh slovenske nacionalke? Mimogrede: programski svet je nedavno za novega generalnega direktorja imenoval. Zanj je glasovalo 18 programskih svetnikov, njegova protikandidatkaje prejela devet glasov.Mandat bo nastopil 25. aprila, ko ta poteče aktualnemu direktorjuJe pa o domnevno »res visokih odpravninah in njihovi povezavi z res visokimi plačami na RTV« pred časom še generalni Kadunc dejal: »Ocena višine odpravnine izhaja iz dveh osnov. Iz kolektivne pogodbe za javni sektor, ki to določa, in iz kolektivne pogodbe RTV, ki dokaj dobro ščiti predvsem dolgoletne sodelavce in plače. Te niso posebno visoke glede na druge zaposlene v javnem sektorju. Celo preveč smo zaostajali.«No, tako. Smo pač izvedeli, da »res visoke plače na RTV« niso nič v primerjavi z, kot pravi Kadunc, »drugimi zaposlenimi v javnem sektorju!«