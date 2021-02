Gledalci šova Ljubezen po domače Mojco Lubej iz Kopra dobro poznajo. V oddaji je kar dvakrat iskala ljubezen, prvič leta 2018 in drugič lansko leto. Dinamična mati dveh otrok je v šovu pokazala, da ima smisel za humor in da se zna pošaliti tudi na svoj račun: sotekmovalki ni niti malo zamerila, ko ji je ta, cikajoč na njeno težo, rekla, da je bagristka. Vedno nasmejana Primorka je, kot kaže, našla učinkovit recept za življenje, saj kljub temu, da ji to ni prizanašalo, ostaja optimistka. Med epidemijo se je za spodbudo drugim odločila o svojih najbolj črnih trenutkih življenja spregovoriti na ...