Tako dobre, kot bi bile nemške (FOTO)

Žival, ki jo gospodinje na Vipavskem ob burji najbolj častijo, je krokodil. Ne tisti pravi, ki ugrizne, temveč tak, ki zagrabi in drži rjuhe ali spodnjice na vrvi, dokler je treba. Ne le v vipavski burji, tudi v karavanškem fenu in drugih vremenskih nevšečnostih je bil najboljši krokodil. Jurij B. Hudohmet s kultno ščipalko FOTO: Boštjan Fon Plastična ščipalka je v desetletjih zaradi zmogljivosti, kakovostne izdelave in obstojnega materiala postala kultni predmet na sončni strani Alp. In še kje. Dvomimo, da obstaja gospodinjstvo, ki nima med ščipalkami za perilo vsaj nekaj krokodilov, najbrž p...