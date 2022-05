Ta konec tedna si napolnite dušo in poskrbite za telo

Svoj prvi rojstni dan bo Avocado center v Logatcu praznoval v petek, 20. maja. Lani so načrtovali otvoritveni tridnevni program in ga izpeljali nad vsemi pričakovanji, čeprav so bili težki časi. »Vse delavnice so bile dobro obiskane in dobili smo vpogled, kaj ljudi zanima,« pravi Saša Perpar. »Tako smo oblikovali reden tedenski urnik ter občasne dogodke. Od otvoritvenega programa nismo izpeljali le zeliščarske delavnice, na katero pa ni bilo niti ene prijave.« Prav zato se toliko bolj veselijo letošnjega praznovalnega vikenda.

Prihaja festival Avocado Ob prvi obletnici pripravljajo pester program, ki bo trajal ves konec tedna, od sobote, 21. maja, do nedelje, 22. maja. Festival Avocado v soboto ob 8.30. začenjajo s predstavitvijo vadbe pedokinetike – namenjena je mladim staršem, babicam, vzgojiteljicam, vsem, ki se ukvarjajo z dojenčki. Nadaljujejo ob 11. uri s plesno-gibalno psihoterapijo, na kateri bodo odkrivali nezavedne vzorce in programe, ki jih nosimo s seboj že od otroštva, ter jih s pomočjo giba in plesa transformirali v nam podporne. Ob 15. uri bo predavanje o iridologiji – vedi, kaj o našem zdravju pove naša očesna šarenica. Popoldne, ob 17. uri, se bodo posvetili malčkom, starim od 3 do 6 let, z vadbo Avocado žverce. Sobotni večer bodo končali s svobodnim plesom. V nedeljo dopoldne bo bazar, na katerem bodo po ugodnih cenah na voljo orgoniti, oblačila za jogo in pripomočki, energijske slike in podobno. Ob 15. uri bo družinska joga za starše in otroke, ob 17. uri odhajajo v naravo na gozdno terapijo, večer pa se zaključi z glasbenim dogodkom Mantre za mir. Večina dogodkov na Festivalu Avocado temelji na prostovoljnih prispevkih, kar pomeni, da zanje prispevate toliko, kolikor vam dopušča vaše trenutno finančno stanje, oziroma toliko, kolikor se vam zdi, da ste na delavnici/predavanju dobili. Vse bralce prijazno vabijo, naj se jim pridružijo na praznovanju in jih obiščejo na katerem od dogodkov na programu. Ker je število mest omejeno, vljudno prosijo za prijavo prek spletnega obrazca, ki ga najdete na njihovi spletni strani www.avocado-center.si.

Produktivno leto

V Avocado centru imajo zdaj na teden kar devet rednih vadb. »Za dojenčke in kobacače dvakrat na teden organiziramo pedokinetiko – program, kako z določenimi gibi in prijemi spodbuditi dojenčkov potencial. Za otroke imamo enkrat na teden igrivo jogo, odrasli pa lahko obiskujejo vadbe joge (kar štirje termini tedensko), či gong in vadbo zdravo in vitalno.« Pred kratkim so na program umestili tudi vadbo taoistične modrosti ženske cikličnosti.

Ker želijo predajati le izpiljeno znanje, izbirajo najboljše strokovnjake. »V Avocadu poučujejo samo strokovno usposobljeni in z izkušnjami podkovani učitelji in učiteljice. Milan Doganoc, ki poučuje či gong, je mojster svetovnega formata, obe učiteljici joge, Katja Premrl in moja malenkost, imava dolgoletne izkušnje s poučevanjem, prav tako kot Ana Verdinek, študentka programa pedokinetika, ki je visoko usposobljena za delo z dojenčki. Ob izboru učitelja ali učiteljice določenih vadb je pomembna tudi življenjska naravnanost človeka, vselej izbiramo prijetne, sočutne in prijazne ljudi,« razloži vodja centra.

Saša Perpar je vodja centra Avocado. Foto: osebni arhiv

Prisluhnejo ljudem

Seveda pa tiste, ki se redno udeležujejo dogodkov, resno sprašujejo, česa si želijo. »Odziv po vadbah nam je zelo pomemben. Vselej prisluhnemo, česa si vadeči še želijo, in če se le da, dodamo to na urnik centra ali vsaj organiziramo enkratni dogodek v povezavi s tem – izobraževanje, delavnico ali predavanje.« Obenem zelo radi povezujejo telo in duha. »Rdeča nit vsega, kar se v Avocadu dogaja, je, da je koristno in podporno tako za telo kot za duha. Samo uravnotežen, umirjen duh lahko prebiva v gibčnem in prožnem telesu in obratno. Vadeči po nekaj rednih obiskih naših praks ugotovijo, da se je začelo spreminjati njihovo telo, da postajajo prožnejši in da se v njem bolje počutijo. Imajo več energije, več volje do življenja in manj zdravstvenih težav.« Za zdaj vse njihove vsebine potekajo v dvorani Avocado centra v Logatcu, razen jogijske prakse, ki jo izvajajo za podjetja in se dogajajo v prostorih podjetja, ki najamejo inštruktorja joge. »Ideje za prihodnost pa seveda so – želimo si organizirati tudi oddihe v naravi, digitalno razstrupljanje na kakšnem čudovitem prostoru sredi neokrnjene narave in tako tja za nekaj dni preseliti del našega rednega programa.«

Jogo prilagodijo vsem. Foto: osebni arhiv

Prilagodijo se vadečim

V letu, ki je za njimi, so jim velik izziv predstavljali ukrepi proti pandemiji. »Nenehno smo uravnavali smer, kako jih upoštevati in hkrati nemoteno izvajati naš zastavljeni program. Samotestiranja izvajalcev programov, omejevanje števila vadečih v prostoru, maske, razkuževanje blazin in prostora, vse to je vplivalo na naše delo in obiskanost v centru. Predvsem pa je strah ljudi zmanjševal obiske na naših dogodkih. Da smo opravili veliko delo, priča dejstvo, da smo kljub vsemu izpeljali več kot 100 dodatnih dogodkov (poleg rednih vadb), kar je v povprečju dva na teden.«

Med rednimi dogodki se jim lahko pridružite na jogi (izvajajo hatha jogo), saj izvedbo vselej prilagodijo znanju in gibalnim sposobnostim vadečih. V pretekli sezoni sta bili dve učiteljici joge, z jesenjo pa prihaja v njihove vrste še ena, ki bo poučevala jin jogo. »Pripravljamo tudi sklope hormonske joge, ki je namenjena predvsem ženskam, ki se srečujejo z različnimi zdravstvenimi težavami, ki izvirajo iz hormonskega neravnovesja,« obljublja. »Či gong je na urniku vsak teden, zavestni plesi potekajo dvakrat na mesec, jeseni pa dodajamo na urnik tudi redno meditacijsko skupino. Vsemu, kar je na urniku, se lahko pridružijo vsi – starejši in mlajši, moški in ženske, tisti s predznanjem ali popolni začetniki,« spodbuja vse k obisku centra v Logatcu.