Ta boljša finka: X20

Nova klasika

Štirioka glavna kamera z Zeissovo optiko

Dobre zmogljivosti

Android za tri leta

Glavna kamera se dobro odreže.

FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Nokia vztraja na zastavljeni poti: pametni telefoni nizkega in srednjega cenovnega razreda za do denarnice prijazno ceno, spodobne zmogljivosti, primerne ceni, in večletna androidna podpora. Pred dobrim mesecem smo doživeli regionalno premiero nove kolekcije telefonov in zdaj je v naše loge priromal najboljši telefon izmed aprila predstavljene šesterice: nokia X20.Pa se najprej ustavimo kar pri kameri, ki je zdaj že kar standardno štirioka, in sicer ima glavno širokokotno kamero s 64 milijoni točk in samodejnim ostrenjem, ultra širokokotno kamero s petimi megapiksli ter makro in globinsko kamero s po dvema milijonoma slikovnih točk. In kot smo že vajeni pri nokiah, je fotosekcija razvita v sodelovanju z nemško optično družbo Carl Zeiss. Prednja kamera se lahko pohvali z 32 megapiksli in dela povsem solidne selfieje.Kar se tiče fotografije, se glavna kamera s 64 MP odlično odreže za ta cenovni razred. Slike so ostre, barvite in kontrastne, zelo dober je tudi portretni način, kjer je ozadje lepo zamegljeno, po zaslugi globinskega senzorja, slikani objekt pa dobro izostren. Slabše se obnese ultra širokokotna kamera, medtem ko so fotografije, narejene z makro kamero, preslabe za kakšno resnejšo uporabo. X20 zmore posneti video v ultra visoki ločljivosti 4K, manjka pa mu optična stabilizacija slike. Konkurenca iz Koreje in s Kitajske za podoben denar ponuja boljše fotografske in videozmogljivosti.Procesorsko je nokia X20 kar dobro opremljena, za kar se lahko zahvali Qualcommovemu snapdragonu 480 5G, ki v navezi z 8 GB delovnega pomnilnika poskrbi za gladko delovanje sistema in aplikacij, dejansko pa lahko s tole nokio brez težav odigramo večino sodobnih iger. Tudi shrambe je na pretek, in sicer 128 GB, lahko pa jo razširimo še s spominsko kartico sd. Zaslon z diagonalo 6,67 palca ima polno visoko ločljivost (1080 x 2400 točk) in solidno svetilnost, žal pa nima višje frekvence osveževanja zaslona (90 Hz) tako kot nekateri konkurenčni modeli.Baterija s kapaciteto 4470 mAh zlahka zdrži ves dan oziroma še dlje, pozna pa tudi hitro polnjenje z 18-vatnim napajalnikom. A hec je, da tega ni v škatli, saj so se pri Nokii oziroma HMD Globalu odločili, da bodo mislili na okolje in bodo namesto plastičnega napajalnika kupcu raje dali ovitek iz naravnih materialov, ki ga lahko kompostira oziroma odvrže med biološke odpadke. Oblikovno nokia X20 ni neki presežek, saj smo okroglo izboklino, kjer so nameščene glavne kamere, že videli, poleg tega pa je ohišje plastično in precej dojemljivo za mastne prste. Velik plus pa je podpora za mobilno omrežje naslednje generacije 5G, kar pomeni, da bo telefon sledil novim smernicam in hitrostim prenosa podatkov. Eden od adutov sodobnih nokij pa je tako rekoč nepredelani android: na telefonu je naložena njegova aktualna različica 11, HMD Global pa zagotavlja še tri leta uradne podpore, se pravi redne posodobitve sistema in sveže varnostne popravke. Večina konkurence zagotavlja do dve leti programskih nadgradenj.Na koncu lahko rečem, da gre za dober telefon za dobro ceno (okoli 350 evrov v prosti prodaji oziroma še manj ob vezavi pri operaterju), a hkrati ugotavljam, da je HMD Global, žal, začel delati preveč kompromisov. Procesorsko je nokia X20 zelo dobra, a pri preostalem ji nekaj manjka. Še posebno če se spomnim, kako je bilo leta 2018, ko je HMD Global predstavil celo paleto zanimivih telefonov, med katerimi je še posebno izstopala nokia 7 plus, ki je za podoben denar kot X20 ponujala bistveno več. Tisto je bil res telefon, pri katerem si se vprašal, zakaj bi sploh kupil kaj dražjega. A od tedaj HMD Global na trg ni več poslal primerljivega telefona.