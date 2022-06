Svila v laseh

Nekoč so bile naglavne rute obvezen modni dodatek vsake elegantne dame, nato pa smo nanje nekoliko pozabili in skoraj bi utonile v pozabo. Letošnje poletje pa zopet vrača svilo v lase. Nsimo jo lahko na najrazličnejše načine, tako da se popolnoma ujame z našim osebnim slogom. V navdih nam bodo slavne filmske ikone iz prejšnjega stoletja, njihov način kombiniranja svilenih modnih dodatkov pa nas bo to poletje popeljal na vroče ulice in plaže Azurne obale.

Rutke in šale lahko nosimo na plažo in smo v kopalkah tako videti bolj elegantno, nadvse lepo pa se bodo podali tudi k večernim poletnim oblekam ali pa k sproščeni dnevni opravi. Elegantne zaplate blaga namreč popestrijo vsak modni stajling, dodajo nekaj barve ali vzorcev, predvsem pa služijo kot odlična pika na i.

Šal namesto elastike

Svilen šal ali rutka nam lahko služita kot ljubek dodatek k pričeski. Lahko ju z lasmi prepletemo v kitko ali pa z njima spnemo čop ali figo. Zavežemo ju okrog pramenov las in jih tako umaknemo z obraza. Pričeska bo na ta način videti bolj urejena, naš videz v kopalkah pa bolj eleganten.

Modna pentlja

Svilo lahko ovijemo okrog glave tudi tako, da trak na vrhu glave zavežemo v pentljo. Na ta način bomo ukrotili svoje lase in poskrbeli, da se nam ne bodo lepili na od sončne kreme lepljivo kožo, videti pa bomo nadvse prikupno in sproščeno poletno. Lasje so pri tem lahko speti v čop ali figo, pustimo pa jih lahko tudi spuščene.

Skriti lasje

Ruto lahko oblikujemo tudi v trikotnik, jo poveznemo čez lasišče in zavežemo pod brado. Na ta način bomo ustvarili nekoliko skrivnosten videz, ki so se ga nekoč posluževale mnoge lepotice, med drugim tudi ikonični Audrey Hepburn in Grace Kelly, ki sta ga dopolnili tudi s parom modnih sončnih očal.

Trendi bandana

Ruto pa lahko zavežemo tudi v bandano tako, da pod njo skrijemo teme glave, preostanek tkanine pa prekriva vrat. Na ta način bomo videti izjemno mladostno in sproščeno, prav tako pa bomo poskrbeli, da nas ne bi opeklo sonce. Zaščitena bo koža na hrbtu, vratu in ušesih, na varnem pa bodo tudi lasje, na katerih zaščito velikokrat pozabimo.