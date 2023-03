Sveža Pocova srednjerazrednika

Poco, ki je nekoč spadal pod Xiaomi, zdaj pa je »samostojna« blagovna znamka, je letos v Evropi predstavil nova pametna telefona srednjega razreda, ki sta od nedavnega na prodaj tudi pri nas. Novinca se imenujeta poco X5 in poco X5 pro, nadaljujeta pa Pocovo »tradicijo« (narekovaji so zato, ker znamka obstaja od avgusta 2018, samostojna pa je od novembra 2020) zmogljivih telefonov za zelo ugodno ceno. Prvim pocophonom, kakor so se imenovali na začetku, so upravičeno pravili »flagship killer«, ubijalci zastavonoš, saj so za občutno manj denarja ponujali skoraj iste zmogljivosti kot premijski telefoni.

Privlačna cena

Poco X5 in poco X5 pro nista »flagship killerja«, sta pa vseeno zelo zanimiva telefona, ki za isti denar (morda) ponujata nekaj več od konkurence, če ne drugega, močnejši procesor, malce večji zaslon, hitro polnjenje baterije, mladosten videz in vsaj v primeru pro različice precej zmogljivo kamero. Za poco X5 je treba v prosti prodaji odšteti 319 evrov, za poco X5 pro pa 379 evrov; oba telefona sta na voljo v črni, modri in rumeni barvi, prodajala pa se bosta s 6 GB rama in 128 GB shrambe.

Dobre in odlične fotke

Poco X5 pro dela bistveno boljše posnetke.

Pa poglejmo najprej kamero oziroma kamere. Poco X5 ima glavno kamero s 48 milijoni slikovnih točk, poco X5 pro pa s kar 108 MP. Oba sta opremljena še z ultra širokokotno z osmimi in makro kamero z dvema megapiksloma. Za selfieje pri X5 skrbi kamera s 13 MP, pri X5 pro pa s 16 MP. Fotografije, ki jih pri belem dnevu naredi X5, so kar dobre, le šuma je kar veliko. Kdor bo želel za prej omenjeni denar delati dobre slike, bo pač posegel po pocu X5 pro s 108 MP kamero, ki dela zelo dobre fotografije: ostre, barvite, kontrastne in z malo šuma. Tudi nočni posnetki so pri proju opazno boljši, da o (digitalnem) zumiranju ne govorimo. Škoda le, da ultra širokokotna kamera ni malo boljša, saj nekako pokvari dober vtis pri X5 pro.

Glavni kameri, še posebno pri modelu pro, nista od muh.

Podobno je pri selfiejih: medtem ko se 16 MP kamera pri proju odlično izkaže pri avtoportetiranju, je tista pri osnovnem modelu polna šuma. Tudi pri videu bomo veliko več dobili od poca X5 pro, saj ponuja ne le zajem v ultra visoki ločljivosti 4K, ampak tudi sami posnetki so neprimerno boljši.

Amoled zaslon

Telefona sta z diagonalo zaslona 6,67 palca ravno prav velika. FOTOgrafije: Staš Ivanc

Tudi pri zaslonu je ista pesem: čeprav gre pri obeh za amoled tehnologijo, je projev zaslon opazno barvitejši in svetlejši, z drugimi besedami: preprosto boljši. Baterija ima pri obeh modelih enako kapaciteto 5000 mAh, a projev zmogljivejši in varčnejši procesor poskrbi, da zdrži nekaj dlje od osnovnega modela. A pri nobenem z baterijo ni težav, saj drži in drži, razlika pa je v hitrosti polnjenja, saj poco X5 pro pozna 67-vatno super hitro polnjenje, poco X5 pa »le« 33-vatno. To pomeni, da se bo X5 pro v pol ure napolnil do 80 odstotkov, X5 pa do dobrih 60 odstotkov.

Velik amoled zaslon in dolgoživa baterija.

Notranja moč

Kar se tiče procesorjev, je poco X5 opremljen z razmeroma zmogljivim snapdragonom 695, poco X5 pro pa s snapdragonom 778, ki je hitrejši za kakšno tretjino, hkrati pa porabi manj energije. Oba telefona bosta brez težav poganjala sodobne aplikacije in igre, le pri tistih najzahtevnejših bosta prikazovala nekaj manj podrobnosti in sličic na sekundo. Za hlajenje je dobro poskrbljeno, tako da telefona tudi pri večjih obremenitvah ne postaneta prevroča.

Oba poganja dober srednjerazredni procesor.

Oblikovno sta si telefona precej podobna, pohvaliti pa je treba oblikovalce, da ostajajo pri živahnih barvah ohišja. Naš testni X5 je bil prijetne modre barve, X5 pro pa divje rumene, ki mu je izjemno pristajala.